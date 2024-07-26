Нацбанк ввёл в обращение монету, посвящённую беспилотнику «Лелека-100»

Банкнотно-монетный двор Национального банка Украины отчеканил новую коллекционную монету, посвящённую многоцелевому беспилотному авиационному комплексу «Лелека-100».

Об этом сообщает Нацбанк Украины.

Отмечается, что разработанный отечественной компанией DeViRo, этот беспилотник является надёжным защитником нашего неба, выполняя ключевые задачи военной разведки и обеспечивая эффективную поддержку оборонных операций.

«С 2021 года приказом Министра обороны Украины БпАК «Лелека-100″ официально принят на вооружение Вооружённых Сил Украины. С этого момента он демонстрирует поразительную эффективность в боевых условиях, став незаменимым инструментом для ведения воздушной разведки и корректировки огня артиллерии», — говорится в сообщении.

На аверсе монеты смоделировано стилизованное изображение с монитора управления полётом беспилотника «Лелека-100», где на степных дорогах отражены обнаруженные враждебные цели – танки. В центре – абрис планера комплекса, воплощающий технологический прогресс и инновационный потенциал Украины.

На реверсе монеты изображён планер разведывательного комплекса в полёте. Над ним – стилизованный абрис аиста, символизирующий мир и спокойствие, обеспечиваемые благодаря бдительности «Лелеки-100». В нижней части композиции вид земной поверхности с условной схемой визуального исследования маршрута пролёта, отражающего стратегическое видение и планирование. Стилизованная вертикальная и горизонтальная шкалы символизируют способность комплекса определять координаты целей и корректировать огонь артиллерии.

Монета выпущена тиражом 75 тысяч штук.

Одесса News информировала о введении в обращение Национальным банком новой оборотной памятной монетой «Медицинские силы Вооружённых Сил Украины».

Фото: Нацбанк Украины

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