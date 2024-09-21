После атаки БпЛА в Тверской области РФ «поражён секретный объект»

В ночь на 21 сентября осуществлена атака на 23-й арсенал главного ракетно-артиллерийского РАУ российского министерства обороны.

Об этом сообщила Astra в Telegram.

Взрывы слышали жители Торопца, где после атаки дронов в ночь на 18 сентября взорвались 750 тысяч снарядов 107-го арсенала ГРАУ.

Пожар на территории 23-го склада боеприпасов зафиксировали также спутники NASA, отметила Astra.

Как указал Telegram-канал «Крымский ветер», 23-й арсенал ГРАУ находится всего в 16 км к югу от уже уничтоженного примерно в два раза большего 107-го арсенала.

«Крымский ветер» обнародовал в Telegram видео мощных взрывов и детонации боеприпасов в районе Октябрьского после атаки БпЛА.

Местный губернатор Игорь Руденя сообщил, что на юго-западе Тверской области силами минобороны страны-агрессора РФ сбиты БпЛА, на месте работают специалисты экстренных служб.

Российское минобороны в Telegram отчиталось о якобы уничтожении трёх дронов над Тверской областью.

Как пишет пропагандистское агентство ТАСС, перекрыта федеральная трасса М-9 «Балтия». Отмечается, что временно движения нет на участке с 322 км до 420 км с 6.40. О причинах не сообщается. Ограничения будут действовать до «особого распоряжения».

Там же эвакуирована станция Старая Торопа (в 11 км от поселка), проинформировали в Октябрьской железной дороге в Telegram.

Как рассказали Telegram-каналу ВЧК-ОГПУ местные жители, в Тверской области в районе Торопца люди сами уезжают подальше от атакованного ночью объекта «на всякий случай».

«Всё из-за того, что БпЛА поразили секретный объект неподалёку от Торопца в посёлке Октябрьский: ракеты, которые там могут храниться, при детонации сотрут в труху десятки километров в округе», – говорится в сообщении.

«Те, кто там кто был, рассказывают, что шахты ракетные, где шлюзы, как в бункере. В мае этого года туда беспилотник упал, военные тогда сказали, что если у них бы взорвалось, то на 30 км вокруг всё снесло бы. Говорят, там на боевом дежурстве ракета «Сатана» стоит, – пересказал ВЧК-ОГПУ. – Через часть раздолбанная железная дорога проходит, которая не отмечена на карте. Вроде как по ней ракеты северокорейские гоняли на склад да обратно».

Одесса News информировала, что после детонации боеприпасов на складе в Тверской области 18 сентября зафиксировали 18 землетрясений.

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