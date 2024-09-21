Королева Дании упала в своём замке

Королева Дании Маргрете, которой 84 года, попала в больницу после падения в замке Фреденсборг.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на журнал Hello.

Отмечается, что королева была доставлена ​​в больницу в среду вечером. Представитель королевской семьи Дании сообщил местной печати, что после инцидента члена королевской семьи Дании поместили в столичную университетскую больницу для наблюдения.

«Королева чувствует себя хорошо, но сейчас её госпитализировали для наблюдения», — сказал руководитель отдела коммуникаций Лене Баллеби.

Королевская семья не комментировала эту информацию. В пятницу Маргрете должна была посетить специальное мероприятие в честь 75-летия кафедры археологии Орхусского университета.

Для справки. Датская королева является троюродной сестрой покойной королевы Елизаветы.

Одесса News информировала, что королева Маргрете II в январе 2024 года официально отреклась от престола, завершив 52-летнее правление в качестве монарха Дании, бывшего на престоле дольше всех.

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