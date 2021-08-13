Морские спасатели помогли вернуть в порт катамаран с 9 людьми, унесённый в море

В Одессе спасли катамаран с 9 людьми на борту.

Как сообщили в Морской поисково-спасательной службе, 12 августа в 18:08 в спасательную службу поступило сообщение от оперативного дежурного Управления ГСЧС в Одесской области о том, что парусный катамаран «Ананда 929» с 6 взрослыми и 3 детьми на борту со сломанной мачтой относит в море.

Отмечается, что судно находилось в районе пгт Черноморское на расстоянии 1,5-2 км от берега.

Дежурный капитан-координатор объявил стадию тревоги. Было принято решение о подготовке и задействовании поисково-спасательного катера «ПРК-02» КП «Морской поисково-спасательной службы».

В 18:55 экипаж «ТРК-02» совершил эвакуацию экипажа и пассажиров катамарана на свой борт и начал сопровождение катамарана в яхт-клуб Сосновый берег.

Подчёркивается, что в медицинской помощи спасённые люди не нуждались.

Как сообщала Одесса News, 12 августа туристическое судно под британским флагом с 17 пассажирами затонуло вблизи греческого острова Милос в Эгейском море по причине сильного ветра.

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