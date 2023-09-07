Украина стала ассоциированной страной – участницей «Инициативы трёх морей»

Украина стала ассоциированным государством – участником «Инициативы трёх морей». Такое решение было принято на саммите инициативы в Бухаресте (Румыния) 6 сентября.

Об этом сообщило Министерство экономики Украины.

Первый вице-премьер-министр Украины – министр экономики Юлия Свириденко отметила, что теперь Украина получила доступ ко всем инструментам, наработанным в рамках инициативы.

«В первый день саммита дискуссия концентрировалась прежде всего на вопросе Украины. Для наших партнёров война, начатая Россией, стала поводом задуматься о необходимости изменения мировых подходов – модернизации инфраструктуры, транспортных систем, обеспечении продовольствием, привлечении инвестиций в энергетику и другие стратегические секторы, чтобы полностью избавиться от российских нефти и газа. Партнёры призвали нас присоединиться к перестройке архитектуры региона, которая является требованием времени из-за российской агрессии», – сказала Свириденко.

Она добавила, что государства, которые участвуют в этой инициативе, развивают транспортные возможности для облегчения экспорта из Украины, и поэтому, даже несмотря на войну и регулярные обстрелы, торговля на Дунае и торговые пути, идущие в порты Румынии, Болгарии, Хорватии и Греции, быстро развиваются.

Кроме этого, вице-премьер-министр отметила необходимость решения проблем в торговых отношениях между странами, прежде всего речь идет о возобновлении экспорта украинского зерна и других культур.

Для справки. «Инициатива трёх морей» («Балто-Адриато-Черноморская инициатива», «Триморье») – объединение, в которое входят страны, имеющие выход к Балтийскому, Чёрному и Адриатическому морям.

Первый саммит состоялся в Дубровнике в 2016 году, Украина была приглашена на него, но не ответила на приглашение и не стала одной из стран-основательниц. Присоединиться позже она не смогла, потому что государства – участники объединения решили, что участниками смогут быть только члены Европейского союза..

Кроме Украины, ассоциированным членом «Инициативы трёх морей» в этом году стала Молдова, а Греция стала полноправным членом. Таким образом, объединение насчитывает 13 государств, которые являются членами Евросоюза.

Одесса News информировала о планах строительства водного пути Е40, который должен соединить Балтийское и Чёрное моря, что экономически выгодно Украине, однако возможны опасность истощения водных ресурсов и экологическая беда.

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