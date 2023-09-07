Всемирно известный дирижёр из Японии будет руководить оркестром в Одесской опере

Всемирно известный японский дирижер Ёсида Хирофуми будет руководить оркестром во время выполнения оперы в Одессе, пытаясь придать силы людям в непростое время в стране.

Об этом сообщает NHK.

В среду состоялась репетиция перед намеченным на воскресенье исполнением оперы «Богема» Джакомо Пуччини в Одесском национальном академическом театре оперы и балета.

Отмечается, что это будет первое исполнение оперы труппой театра этого сезона.

Ёсида, живущий в Италии, заявил, что решил дирижировать во время выполнения оперы, потому что хотел вдохновить украинский народ музыкой.

Опера «Богема» рассказывает о молодых художниках в Париже в начале 19 века, полных надежд и устремлений.

«Этой оперой я хотел бы внушить отвагу и надежду, а также выразить дружеские чувства, ведь музыка необходима в таких тяжёлых ситуациях, как война», — отметил маэстро.

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