Toshiba заявила об эпохальном достижении в квантовой передаче информации

Японская корпорация Toshiba сообщила о прорыве в квантовой криптографии после эксперимента с применением самой передовой технологии, которая использует частицы света для передачи информации.

Об этом сообщает NHK.

По информации компании, группа исследователей из Toshiba и Клиники университета Тохоку применила квантовую криптографию, чтобы безопасно отправить и сохранить данные генома человека. Как известно, эти данные являются исключительно конфиденциальными с точки зрения личной информации.

Отмечается, что учёные зашифровали огромные объёмы данных и передали их в несколько локаций в пределах коммуникационной сети. Сохранение в памяти и регенерация были выполнены в течение 20-30 минут.

«Метод группы является более безопасным и менее дорогим, чем привычные средства, которые обычно требуют дисков или плёнки», — говорится в публикации.

Утверждается, что это первый в мире подобный эксперимент.

Как сообщала Одесса News, американские учёные впервые получили результаты сканирования человеческих тканей с помощью бесконтактного лазерного ультразвукового исследования.

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