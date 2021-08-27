Турецкая контейнерная линия начала сотрудничество с терминалом в порту «Южный»

Турецкая контейнерная линия Akkon Lines начинает сотрудничество с контейнерным терминалом DP World TIS Pivdennyi и впервые запускает свой сервис в Украине.

Об этом Укринформу сообщили в пресс-службе терминала.

Отмечается, что соглашение о сотрудничестве было подписано 26 августа 2021 года.

«Этот регулярный еженедельный сервис обеспечит прямое и быстрое сообщение между контейнерным терминалом в порту «Южный» на Одесчине в Украине и ключевыми турецкими портами Амбарли и Гебзе», — заявляют в пресс-службе.

Первый судозаход на DP World TIS Pivdennyi ожидается в первой декаде сентября. Более короткие и гибкие маршруты упростят украинскому бизнесу выход к остальным турецким портам, в частности, Гемлика, Мерсина и Алиаги.

Как следствие, украинские грузовладельцы смогут получить удобный доступ к средиземноморским и североафриканским рынкам: румынской Констанцы, испанских Валенсии, Барселоны и Кастельона, итальянских Салерно и Генуи, тунисских Сусса и Бизерте, алжирской Аннабы и т. д.

«Мы впервые выходим на рынок Украины, которая является лидером по объёмам контейнерооборота на Чёрном море и имеет стратегически важное расположение. Это сотрудничество даст нам доступ к мультимодальной инфраструктуре украинских партнёров, включая сеть т. н. сухих портов и железнодорожных терминалов», — рассказал директор Akkon Shipping Ukraine, агент Akkon Lines в Украине Игорь Богданов.

По словам генерального директора DP World TIS Pivdennyi Игоря Жигоры, сотрудничество терминала с турецкой контейнерной линией является показателем признания Украины на международном рынке.

Кстати. Контейнерная линия Akkon Lines специализируется на морских контейнерных перевозках в Средиземноморском и Черноморском бассейнах. Своим клиентам предлагает услуги по перевозке грузов в контейнерах, в частности, с открытым верхом, повышенной ёмкости, холодильных. Имеет офисы в Бурсе, Стамбуле, Измире, Мерсине и представительство в Ливии.

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