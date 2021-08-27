Между Одессой и Кишинёвом возобновляется железнодорожное сообщение

АО «Укрзализныця» и госпредприятие «Железная дорога Молдовы» с 28 августа возобновляют железнодорожное сообщение между Одессой и Кишинёвом.

Об этом говорится на официальном сайте ГП «Железная дорога Молдовы» (CFM), сообщает Укринформ.

«Согласно договору между ГП «Железная дорога Молдовы» и АО «Укрзализныця», с 28 августа 2021 года назначается курсирование пассажирского поезда НР 642/641 Одесса — Кишинёв — Одесса», — говорится в сообщении.

Отмечается, что расстояние между двумя городами международный поезд НР 642/641 будет преодолевать за 4 часа (отправление из Одессы в 18 ч. 36 мин., а прибытие в Кишинев — в 22 час. 33 мин; в обратный рейс из Кишинёва поезд будет отправляться в 07 ч. 09 мин. и прибывать в Одессу в 10 ч. 55 мин).

Поезд будет курсировать ежедневно.

Кстати. Курсирование международного пассажирского поезда № 842/841 Кишинёв — Одесса было приостановлено 15 марта 2020 года.

Как сообщала Одесса News, самолёт Президента Украины Владимира Зеленского, который направлялся в молдавскую столицу, не смог сесть 27 августа в Кишинёве из-за сильного тумана. Его направили в Одессу.

Фото: Александр Александров/Одесса News

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