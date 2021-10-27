Затонувшее в Болгарии судно с карбамидом из Южного удалось поднять

В Болгарии удалось поднять затонувшее турецкое судно Vera Su, которое перевозило груз карбамида с Одесского припортового завода.

Об этом пишет USM со ссылкой на администрацию болгарского района Каварна.

Судно подняли на 37-й день после того, как оно наткнулось на прибрежные скалы около заповедной зоны Яйлата.

Отмечается, что режим чрезвычайной ситуации отменён.

«Посещение заповедной территории было запрещено распоряжением главы администрации Каварны до конца октября, но, в связи с ликвидацией кризисной ситуации и эвакуацией аварийного судна, «Яйлата» снова открыта для ценителей исторических достопримечательностей и природы», — говорится в сообщении администрации Каварны.

Сухогруз отбуксировали на судоремонтный завод в Варну.

Как сообщала Одесса News, 20 сентября в Чёрном море у берегов Болгарии из-за навигационной ошибки село на мель судно Vera Su. Сухогруз перевозил удобрения c терминала Одесского припортового завода (порт Южный) в Варну. В ходе происшествия никто не пострадал.

Позднее сухогруз начал протекать — в море обнаружили утечку азотных удобрений. Вариант сброса части груза в море отклонила компания, которая занимается аварийно-спасательными работами.

25 сентября болгарские водолазы, обследовав носовую часть судна, обнаружили утечку удобрений через пробоины в корпусе.

Местные спасатели не смогли снять Vera Su с мели — не выдержали буксировочные тросы. Работу проводили службы исполнительного агентства «Морская администрация». Сообщалось, что часть груза попала в море. Потом сухогруз затонул.

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