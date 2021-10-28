В зоне ООС военный из Одесской области заплатил самую высокую цену

26 октября в зоне Операции Объединённых Сил (ООС) погиб военнослужащий из Одесской области, мастер-сержант 93-й отдельной механизированной бригады «Холодный Яр» Георгий Халиков.

В пресс-центре ООС уточнили, что возле Гранитного Донецкой области противник с помощью беспилотного летательного аппарата совершил сброс взрывных устройств, в результате чего Георгий Халиков был смертельно ранен.

«В результате вражеских действий один военнослужащий получил ранение, несовместимое с жизнью. Командование и личный состав Объединённых сил выражает искренние соболезнования родным и близким героя, погибшего за Украину», – отмечается в сообщении ООС.



Георгий Халиков родился 24 марта 1970 года в посёлке Березино Тарутинского района Одесской области. В Вооружённых силах с 2016 года. Сослуживцы его называли просто — «дядя Жора». У Георгия остались трое сыновей, один из которых защищает Украину в рядах той же бригады.

Прощание с павшим состоится сегодня, в 13:00, на кладбище Березино.

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