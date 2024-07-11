869 дней войны: враг давит на Донбассе

На фронте в Украине фиксируется продвижение российских захватчиков. Враг давит на Донбассе, чтобы выйти на административные границы двух украинских областей.

Об этом говорится в отчёте Института изучения войны (ISW), пишет ТСН.

Отмечается, что оккупационная армия стремительно продвигается на Покровском направлении. Недавно ситуация значительно ухудшилась вблизи Торецка и других городов. Аналитики ISW назвали четыре населённых пункта, возле которых ВС РФ имеют успехи — Воздвиженка, Новоалександровка, Евгеньевка, Новосёловка Первая.

Городок Часов Яр россияне пытаются обойти с флангов, указывают аналитики. Подразделения ВС РФ атакуют в лесах севернее и восточнее населённого пункта, а также подходят с юга.

В районе Торецка на карте боевых действий ISW обозначены два направления российских атак: с востока и с юга. Аналитики подтвердили, что россияне добились успеха на данном отрезке фронта, в то же время россияне пишут в соцсетях, что подошли к южным окрестностям города Нью-Йорк. Согласно заявлениям украинских подразделений, по позициям Сил обороны три-четыре КАБ прилетает каждые 30 минут.

В сторону города Покровска, расположенного в 16 км от границы Донецкой области, идёт медленное продвижение частей ВС РФ. Российские военные корреспонденты говорят об оккупации Яснобродовки, хотя это не подтверждает украинское командование.

Кроме того, враг ведёт ожесточённые бои и двигается вперед у Карловского водохранилища.

Ранее стало известно об оккупации нового населённого пункта в Донбассе: село Евгеньевка полностью перешло под контроль россиян.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 16 часов 10 июля, «ситуация на линии боевого столкновения остается напряжённой, но контролируемой. Украинские защитники продолжают активно противодействовать российскому агрессору, нанося ему потери в живой силе и технике».

Отмечается, что приграничные населённые пункты Сумской и Черниговской областей продолжают страдать от циничных артобстрелов с территории РФ. От огня ствольной артиллерии и РСЗО пострадали районы населённых пунктов, в частности, Дмитровка, Бачевск, Большая Писаревка, Сидоровка, Турья, Осоевка и Сеньковка.

Под бомбёжкой вражеской авиации находится Харьковщина. Целили в районы населённых пунктов Липцы, Волчанск, Глубокое и Малые Проходы.

На Купянском направлении противник пытался трижды штурмовать позиции наших войск недалеко от Берестового. Все вражеские атаки были отражены.

На Лиманском направлении за день захватническая армия совершила 10 атак вблизи Макеевки, Грековки и Невского. Семь боестолкновений завершились без успеха для противника, ещё три – продолжаются. Ситуация контролируется.

Враг активизировался на Северском направлении в районах населённых пунктов Белогоровка, Спорное, Верхнекаменное, Выемка и Раздоловка, — сообщает Генштаб ВСУ. — «Силы обороны Украины стойко сдерживают неприятеля. Сейчас отбиты девять атак оккупантов, ещё две — продолжаются».

На Краматорском направлении захватчики совершили четыре штурма позиций наших войск вблизи Григорьевки, Ивановского и Часового Яра. Два боя завершены, ещё два – продолжаются.

На Торецком направлении произошло 15 вражеских атак в районе Северного, Торецкого и Нью-Йорка. Защитниками украинской земли отбиты 14 атак противника, ещё одно боестолкновение продолжается.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли наибольшее количество попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах населённых пунктов Воздвиженка, Новоалександровка, Калиново, Евгеньевка, Новосёловка Первая, Карловка, Прогресс и Юрьевка. Силы обороны сдерживают напор и отразили 19 атак противника, 12 боёв — еще ведутся. Утраты неприятеля уточняются.

Продолжаются два боя на Кураховском направлении, вблизи Невельского и Красногоровки. Ещё четыре вражеских атаки украинские защитники отбили в районе Дальнего, Константиновки и Парасковеевки.

На Времевском направлении подразделения наших войск отразили три штурма россиян недалеко от Урожайного и Макаровки. В настоящее время продолжается бой в районе Водяного.

На Гуляйпольском направлении оккупанты потерпели неудачу вблизи населённого пункта Гуляйполе.

На Ореховском направлении российские захватчики дважды атаковали позиции наших войск. Одна атака была безуспешной в районе Работино, ещё одна продолжается неподалёку от Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении нашими защитниками отражены две вражеские атаки в районе Крынок. Потери позиций не допущены, — резюмирует Генштаб.

Одесса News информировала, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 9 июля 2024 годов ориентировочно составили более 553 тысяч человек.

На главном фото боец 28-й ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода

Картография: ISW

Фото: Генштаб ВСУ

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