Прошедшая ночь на юге Украины была тревожной

В ночь на 11 июля противовоздушной обороной юга Украины уничтожен 1 ударный беспилотник «Shahed-136/131».

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Отмечается, что утром 11 июля враг снова нанёс авиаудар с применением КАБов по Херсонской области.

«За прошедшие сутки, 10 июля 2024 года, уничтожены 4 разведывательных БПЛА: два типа «ZALA» и по одному – «Supercam» и «Мерлин-ВР». Также российские оккупационные войска атаковали Одесщину противорадиолокационной ракетой Х-31П, а Николаевщину — управляемой авиационной ракетой Х-59″, — говорится в сообщении.

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