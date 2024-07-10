Три вражеские ракеты, выпущенные ночью 10 июля по Одессе, не достигли своих целей

В ночь на 10 июля противник атаковал одной баллистической ракетой «Искандер-М» и четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59/Х-69 из оккупированного Крыма, а также 20-ю ударными БпЛА типа «Shahed-131/136» из Курской области РФ.

Об этом сообщает Командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

«В результате боевой работы сбито 14 «шахедов» в Одесской, Николаевской, Херсонской, Днепропетровской, Хмельницкой, Черкасской, Винницкой и Ровенской областях. Привлекалась истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, расчёты мобильных огневых групп Сил обороны Украины и подразделения радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении Командующего.

Утверждается, что ракетами атакована портовая инфраструктура Одесской области: «В результате активного противодействия три вражеских ракеты Х-59/Х-69 и три ударных БпЛА не достигли своих целей».

Одесса News информировала, что днём ​​9 июля враги атаковали Одесскую область баллистической ракетой, предположительно, типа «Искандер-М».

Инфографика: ВС ВСУ

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