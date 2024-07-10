В бою за Украину погиб житель Одесской области Анатолий Пашалы, светлая ему память

На фронте в борьбе за Украину 18 марта 2024 года вблизи населённого пункту Терны Донецкой области потерял жизнь 46-летний защитник Анатолий Пашалы из города Южный Одесской области.

О его смерти сообщили 2 апреля на официальной странице в Facebook Южненского горсовета.

Анатолий служил в составе 60-й отдельной механизированной Ингулецкой бригады. Воин выполнял обязанности гранатомётчика в механизированной роте.

4 апреля состоялось прощание с военным. Этот день в общине был объявлен траурным.

Одесса News информировала, что почти через два года удалось найти тело пропавшего без вести 20-летнего военного из Измаильского района Одесской области Ивана Самокиша. Воин «на щите» вернулся в родное село Кислица 6 апреля 2024 года.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Сафьяновская сельтергромада/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy