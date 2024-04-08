Ночью 4 «шахеда» уничтожены в Одесской области

Ночью 8 апреля российские террористические войска в очередной раз направили несколько волн ударных БпЛА типа «Shahed-131/136» по южным регионам.

Как сообщают Силы обороны юга Украины, под прицелом врага была критическая инфраструктура.

«Напряжённая боевая работа Сил противовоздушной обороны длилась около 3 часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в операционной зоне Сил обороны юга удалось результативно отработать по 7 барражирующим снарядам: 4 сбиты в Одесской, 2 – в Николаевской, 1 – Кировоградской областях.

«К сожалению, есть попадания в Одесском районе. Повреждён логистико-транспортный объект. Последствия уточняются. Падением обломков сбитого дрона там также повреждены АЗС. Люди не пострадали», — резюмируется в информации военных.

Одесса News сообщала, что 6 апреля 2024 года враг направил ракету «Искандер-М» по Одесскому району. Удар пришёлся по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание, погиб гражданский сотрудник.

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