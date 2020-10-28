В Одессе отмечают годовщину освобождения Украины от нацизма

28 октября на Аллее Славы в парке им.Т.Шевченко в Одессе состоялась церемония возложения венков и цветов к памятнику Неизвестному матросу.

Как отмечает официальный сайт города, в мероприятии приняли участие мэр Одессы Геннадий Труханов, председатель облгосадминистрации Максим Куцый, первый заместитель председателя Одесского областного совета Вадим Шкаривский, руководство города и области, ветераны, депутаты, представители духовенства, различных родов войск Вооружённых Сил Украины, одесситы.

«Это наша история, это часть мировой истории. И, конечно, это память, которая объединяет нас и по сегодняшний день. Эту память периодически пытаются стереть, перечеркнуть наше героическое прошлое. Но Одесса всегда умела держать удар! И сегодня мы успешно сдаём экзамен на уважение к своей истории, к самим себе – жителям Города-Героя!» — подчеркнул Геннадий Труханов.

Городской голова рассказал, что совсем недавно, в октябре, на Мемориале 412-й батареи был проведен ритуал перезахоронения останков 41 бойца, найденных в местах, где в 1941 году велись бои за Одессу. Четверых из них удалось идентифицировать и теперь в списке без вести пропавших станет меньше на четыре фамилии. С 2009 года было найдено и перезахоронено уже более 500 бойцов.

С 2014 года ведётся системная работа по приведению в надлежащий вид мест боевой славы: Аллеи Славы, площади Десятого апреля, сквера Героической обороны Одессы, сквера Героев-лётчиков, Мемориала 411-й батареи, сквера Партизанской Славы и других.

Город находится в постоянном взаимодействии с ветеранскими организациями, а к 75-летию освобождения Украины от нацистских оккупантов в Одессе были выпущены и вручены ветеранам памятные медали.

Как сообщала Одесса News, с целью увековечения бессмертного подвига народа и защитников Украины в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов распоряжением Одесского головы №882 от 07.10.2020 г. утверждён план мероприятий.

Фото: «Одесса»