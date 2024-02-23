Украина и Дания подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Дании Метте Фредериксен 23 февраля во Львове подписали соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности и долгосрочной поддержке между Данией и Украиной.

Об этом глава государства сообщил в Telegram.

«Сильный документ, подтверждающий непоколебимую поддержку Данией нашего народа. В частности, на сумму не менее €1,8 млрд в текущем году», – написал Зеленский.

По его словам, согласно документу, Дания также будет поддерживать усилия по обеспечению целостного потенциала F-16 через авиационную коалицию: предоставление истребителей, боеприпасов, тренажёров, обучение и обслуживание.

«Продолжаем работу над новой архитектурой безопасности нашего государства. Спасибо Дании за солидарность с нашим народом. Спасибо за помощь!» – резюмировал президент.

Украина планирует подписать конкретные двустронние соглашения с каждым из союзников.

16 февраля Зеленский подписал соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности с двумя ключевыми членами ЕС – Германией и Францией, ранее — с Великобританией.

Во Львове Президент Зеленский и Премьер-министр Дании Фредериксен почтили память защитников, павших во время украинско-российской войны, возложили цветы к могилам украинских воинов на Марсовом поле Лычаковского кладбища.

Фото: ОПУ

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