Британский Премьер-Министр прибыл в Киев и объявил о выделении Украине £2,5 млрд

12 января в Киев с визитом прибыл Премьер-министр Великобритании Риши Сунак.

Подробности визита сообщает официальный сайт Офиса Президента Украины.

В ходе встречи лидеры подписали Соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Великобританией – первое двустороннее соглашение в рамках Совместной декларации о поддержке Украины, принятой в Вильнюсе в июле 2023 года странами «Большой семёрки», к которому впоследствии присоединились почти 30 стран. Срок действия соглашения – десять лет с возможностью продления.

«Сегодня день, когда история Европы изменилась. Украина и Соединённое Королевство заключили новое и беспрецедентное соглашение о безопасности. Это не просто декларация. Это реальность, которая наступит благодаря нашему сотрудничеству и, в частности, гарантиям безопасности от выдающейся глобальной силы – Великобритании», – сказал Глава Украинского государства.

Президент Украины выразил благодарность Премьер-министру Великобритании за личное лидерство, которое опережает других и помогает Украине.

«Особенно ценим морскую коалицию, созданную ради безопасности в Чёрном море. Украина благодарна Британии и за открытие многих вооружённых страниц в нашей защите. Это и ракеты Storm Shadow, и комплексы NLAW, и переданные нам танки, и очень весомая помощь в сотрудничестве наших разведок. Я благодарен за всё это», – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, договорённости с англичанами предполагают ежегодную финансовую поддержку Украины, в том числе 2,5 млрд фунтов стерлингов уже в текущем году.

«Мы договорились с Британией о безопасности во всех сферах – на земле, в воздухе, на море, в киберпространстве, в широком политическом взаимодействии. Подробно в соглашении – по поводу оружия. Совершенно чётко – относительно нашей государственной границы. Принципиально – в отношении санкций. Справедливо – относительно компенсации Россией ущерба, нанесённого её агрессией. Надёжно – по восстановлению после боевых действий. Конечно, при необходимости Украина и Британия смогут заключать дополнительные секторальные договорённости», – сообщил Владимир Зеленский.

За особые заслуги по защите суверенитета и независимости Украины Владимир Зеленский наградил Риши Сунака орденом Свободы.

Со своей стороны Премьер-министр Великобритании подчеркнул, что Украина никогда не останется в одиночестве в справедливой борьбе за своё будущее.

По его словам, крупнейший пакет оборонной помощи Украине в размере 2,5 млрд фунтов стерлингов означает «больше противотанковых средств, больше ракет, сотни тысяч новых артиллерийских снарядов. Подготовка тысяч украинских воинов. 200 миллионов фунтов будет выделено на производство сотен тысяч новых дронов».

Премьер-министр Великобритании заявил, что подписанное Соглашение подтверждает: если Россия снова нападёт на Украину, то Великобритания будет рядом с Украиной, оказывая помощь в сфере безопасности.

Риши Сунак побывал в Верховном Совете Украины и выступил перед народными депутатами.

Владимир Зеленский и Риши Сунак посетили защитников Украины, находящихся на лечении в одном из медицинских учреждений столицы.

Одесса News информировала о встречах Президента Украины Владимира Зеленского 10 января с Президентом Литвы и 11 января — лидерами Эстонии и Латвии.

Фото и видео: ОПУ

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