Зеленский с официальным визитом прибыл в Литву

В рамках официального визита в Литовскую Республику Президент Украины Владимир Зеленский 10 января провёл встречу с Президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Об этом сообщает Официальный сайт Офиса Президента Украины.

Владимир Зеленский поблагодарил Гитанаса Науседи за тёплый прием даже в такое холодное время года.

«Мы благодарны за вашу личную поддержку, поддержку вашей команды и всего литовского общества, за очень тёплое отношение к украинским людям», – сказал Президент Украины.

Отмечается, что президенты двух стран подписали совместное заявление и ряд украино-литовских документов. В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании между Министерством стратегической промышленности Украины и Литовской ассоциацией оборонной и промышленности безопасности. Меморандум предусматривает поддержку реализации совместных проектов в области оборонных технологий, включая проекты по разработке и изготовлению беспилотных летательных и наземных платформ, средств радиоэлектронной борьбы, оборудования для разминирования и других передовых решений в сфере оборонных технологий.

Документ предусматривает совместную работу по разработке продуктов для повышения ситуационной осведомленности и предоставления технологического преимущества в области традиционного вооружения, такого как бронетехника и артиллерийские системы, а также сотрудничество между литовскими и украинскими оборонно-промышленными компаниями и научными учреждениями по созданию новых продуктов, в частности, в области кибербезопасности и коммуникаций.

В Совместном заявлении президенты двух стран отметили стратегические связи между Литвой и Украиной, присущие им общие ценности и непреклонную приверженность независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины в пределах её международно признанных границ по состоянию на 1991 год.

Президент Гитанас Науседа подтвердил, что Литва будет оставаться с Украиной до её победы. Общая поддержка Украины со стороны Литвы превышает 1 млрд. евро и составляет 1,45% ВВП Литвы.

Особое внимание будет уделяться обеспечению Украины современными системами противовоздушной обороны, беспилотными летательными аппаратами, средствами радиоэлектронной борьбы, а также дальнобойной артиллерией и боеприпасами. Учитывая продолжение атак России на гражданское население, гражданскую и критическую инфраструктуру Украины, Литва подтвердила свою готовность и дальше оказывать Украине гуманитарную помощь и другую поддержку для обеспечения устойчивости энергетического сектора Украины в течение зимы.

Президенты отметили важность безопасных и действенных альтернативных маршрутов для украинского экспорта, включая восстановление и обеспечение безопасности Черноморского коридора и потенциальным Балтийским путём.

Литва подтвердила свою поддержку восстановления Украины с акцентом на школах, детских садах и энергетической инфраструктуре.

Украина и Литва подтвердили свою полную приверженность европейской интеграции Украины с целью получения ею членства в ЕС. Литва подтвердила готовность оказать Украине всяческое содействие для продолжения реформ и подготовки к предстоящим переговорам о вступлении с ЕС.

Одесса News информировала, что Вооружённые силы Литвы в декабре 2023 года передали Украине очередную партию военной помощи, в которую вошли несколько миллионов патронов и несколько тысяч снарядов для переносных противотанковых гранатомётов малой дальности, около тысячи раскладных кроватей.

Фото: ОПУ

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