502-й день войны: ситуация на юге сложная, ВСУ укрепляются на занятых рубежах

Начались пятьсот вторые сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против нашего государства.

Сегодня ночью враг нанёс очередной ракетный удар по Николаеву, сообщает Генштаб ВСУ в оперативной сводке по состоянию на 6 утра 10 июля.

«В Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредотачивал основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск. Нанёс авиационные удары в районах Ровнополья и Новоданиловки Запорожской области и Казацкого на Херсонщине. Совершил артиллерийские обстрелы более 20 населённых пунктов, среди которых Новодаровка, Гуляйполе, Преображенка, Орехов, Степногорск Запорожской области; Никополь Днепропетровской области; Берислав, Весёлое, Антоновка, Белозёрка Херсонской области и город Херсон», — говорится в оперативной сводке с южного фронта.

Отмечается, что «в то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как сообщила в Теlegram заместитель министра обороны Анна Маляр, «наши проводят аэроразведку местности, занимаются разминированием и наносят огневое поражение артиллерией по обнаруженным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы, в готовности к продолжению наступательных действий».

По словам руководителя Объединённого координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк в эфире телемарафона «Единые новости», ситуация остаётся достаточно сложной, ведь войска Российской Федерации продолжают применять управляемые авиабомбы.

«Ситуация остаётся достаточно сложной, развивается мощно и энергично. Поскольку враг, безуспешно выискивая направление, откуда ему ждать максимального удара, пытается обстреливать все населённые пункты вдоль линии фронта», — отметила она.

Спикер сообщила, что войска РФ продолжают применять управляемые авиабомбы, в частности, в Бериславском направлении. В то же время, по её словам, интенсивность обстрелов в целом уменьшилась из-за результативной работы войск Украины по складам с российскими боеприпасами на прошлой неделе.

«Уничтожение пяти таких складов боеприпасов в полосе левого берега всё же сказалось на том, что за прошедшие сутки фактически количество обстрелов уменьшилось до 70, а раньше оно держалось на уровне от 90+», — добавила Гуменюк.

Она также проинформировала, что за минувшие сутки Силами обороны юга Украины было уничтожено 37 оккупантов, одна из установок ЗРК «Бук», станция радиоэлектронной борьбы, две лодки и две крупнокалиберные пушки, которыми враг обстреливал Херсон.

Как сообщала Одесса News, на востоке Силы обороны Украины за предыдущую неделю освободили от российских захватчиков 9 квадратных километров, на юге – более 28 кв. км.

На главном фото: боец ВСУ

Фото из открытых источников

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