50 тысяч семей Одесской области снова со светом

С пятницы, 7 июля, в Одесской области бушевало ненастье, из-за чего в 187 населённых пунктах были проблемы с электроснабжением.

Как сообщает ДТЭК «Одесские электросети», энергетики ликвидировали последствия непогоды и вернули свет почти 50 тысячам семей.

Отмечается, что отремонтировано 53 воздушные линии, питающие 1123 трансформаторных подстанций в 187 городах и сёлах области.

«Пока продолжаем работать над обеспечением стабильной работы энергосистемы региона», — говорится в сообщении.

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