Кому в Одессе 10 апреля отключат свет

10 апреля некоторым потребителям электроэнергии в Одессе будет прекращено электроснабжение.

Об этом предупредила компания «Одессаоблэнерго», запланировавшая очередное отключение электричества на территории Одессы.

Так, до 19 часов света не будет:

— на ул.Бунина, 34, 35, 37, 39

— площадь Веры Холодной, 1, 3

— Преображенская, 27

с 9:00 до 17:00 в домах по следующим адресам:

— переулок Гагарина, 20

— Магистральная, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 16а, 21а, 19а, 8а, 6в, 31д, 31в/1, 18а, 31г, 6а, 31а, 12а, 39а, 31/4, 31а/7, 12б, 31з, 42а, 31б, 31к, 31л, 28а, 31в, 24, 31е, 31н, 27, 50а, 44, 30, 28, 25, 31, 46, 29, 34, 26, 42, 48

— Нескучная, 52а, 52а/14, 52, 57, 59

с 10:00 до 13:00

— 1-й Аэродромный переулок, 3, 4а, 1, 1/2, 2а, 5, 1а, 4, 1/3, 2

— 2-й Аэродромный переулок, 3, 4, 5, 6, 7, 8а, 4в, 3а, 12а, 4а, 8, 3б, 3д, 8/1, 5а, 4/6, 3/2, 5в, 4б, 10в, 10б, 12б, 10а, 10, 12, 3в

— 3-й Аэродромный переулок, 6, 4б, 4, 8, 8а

— ул. Космонавта Комарова, 8а, 1, 17а, 29б, 31а, 31б, 1б, 1в, 29а, 11б, 31г, 29г, 31в, 29в, 33б, 11в, 27а, 21в, 33в, 23а, 27б, 1а/2, 23б, 10/1, 33а, 10/4, 10/2, 15б, 15а, 1/2, 5, 10/3, 27, 19, 3, 41, 9, 17, 29, 11, 7, 21, 33, 25, 15, 23, 31, 13

— Рассвета, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 26в, 54/1, 10/1, 22а, 40а, 23а, 2/1, 75б, 25б, 50а, 54, 35а, 29а, 2а, 63а, 46в, 46б, 26/2, 26/1, 6а, 46а, 65а, 52/1, 32а, 57а, 5а, 41а, 34а, 79а, 54/2, 55а, 10а, 75а, 52а, 38а, 32/1, 13/а, 7а, 32б, 45а, 61, 3а, 57, 73, 63, 65, 69, 79, 55, 59, 77, 75, 67, 71

с 11:00 до 14:00

— ул. Академическая, 18, 16а, 16, 16в, 16б

— Черняховского, 12б, 12, 12в, 12а, 16, 18.

Как сообщала Одесса News, в облэнерго объясняют так называемые плановые отключения электричества изношенностью сетей и отсутствием инвестиций.