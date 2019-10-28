Кто в Одессе 29 октября останется без света

Центральный РЭС сообщает потребителям, что 29 октября с 09:00 до 17:00 в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ, по утверждённому графику, будут проводиться отключения электроснабжения.
Электроснабжение будет прекращено по следующим адресам:
ул. М. Арнаутская, 34- 52, 43-69а;
ул. Б. Арнаутская, 33-55, 36-40;
ул. Л. Шмидта, 1-25, 4-24;
ул. Осипова, 37-47, 50/52;
ул. Пушкинская, 62-76, 41-83;
ул. Ришельевская, 61-69, 80;
ул. Пантелеймоновская, 2-70, 3-15;
ул. Новая, 11-13, 10-18;
ул. Канатная, 71-81, 72-84;
ул. Гимназическая, 3-25, 4-28;
Привокзальная пл. (Макдональдс);
Французский б-р, 1-5, 2;
ул. Леонтовича, 15-17;
ул. Отрадная, 14, 15;
пер. Мукачевский, 1-7, 4-6;
Итальянский б-р, 2-4, 11.
Телефон для справок: (048)705-90-90.