Кто в Одессе 29 октября останется без света

Центральный РЭС сообщает потребителям, что 29 октября с 09:00 до 17:00 в связи с необходимостью проведения плановых ремонтных работ, по утверждённому графику, будут проводиться отключения электроснабжения.

Электроснабжение будет прекращено по следующим адресам:

ул. М. Арнаутская, 34- 52, 43-69а;

ул. Б. Арнаутская, 33-55, 36-40;

ул. Л. Шмидта, 1-25, 4-24;

ул. Осипова, 37-47, 50/52;

ул. Пушкинская, 62-76, 41-83;

ул. Ришельевская, 61-69, 80;

ул. Пантелеймоновская, 2-70, 3-15;

ул. Новая, 11-13, 10-18;

ул. Канатная, 71-81, 72-84;

ул. Гимназическая, 3-25, 4-28;

Привокзальная пл. (Макдональдс);

Французский б-р, 1-5, 2;

ул. Леонтовича, 15-17;

ул. Отрадная, 14, 15;

пер. Мукачевский, 1-7, 4-6;

Итальянский б-р, 2-4, 11.

Телефон для справок: (048)705-90-90.