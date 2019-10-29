Теперь владельцы авто могут сами купить номер прямо на предприятии

После принятия Верховной Радой изменений в законодательство граждане смогут самостоятельно покупать номерные знаки для транспортных средств непосредственно на предприятиях-изготовителях номнров.

Об этом сообщил Укринформ.

«После принятия Верховной Радой изменений в законодательство человек получит технический паспорт, но он не будет получать номерной знак непосредственно в государственном органе. С техническим паспортом будет возможность пойти на то предприятие, которое осуществляет изготовление номерных знаков, и приобрести себе номерной знак, соответствующий зарегистрированному транспортному средству в любом предприятии любой формы собственности, главное — чтобы это соответствовало ГОСТу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после такого решения будет значительно проще и удобнее для владельца автомобиля, поскольку он сможет выбрать себе не тот номерной знак, который есть в наличии в территориальном сервисном центре, а тот, который ещё не занят и не установлен на другие транспортные средства.

«То есть, открывается огромная возможность для выбора того, что ты можешь себе повесить на транспортное средство. Не будет ситуации, когда «извините, номерных знаков вашего региона нет», либо «извините, у нас обжалование процедуры закупки, и мы сейчас ограничены в номерных знаках», — отмечается в издании.

Есть в этом и плюсы для государства, которое не будет тратить средства, чтобы приобрести эти номерные знаки, транспортировать по территории Украины, сохранять их в сервисных центрах.

Кроме того, открываются возможности для небольших и средних предприятий заниматься непосредственно изготовлением номерных знаков.