Одесские таможенники массово вымогали взятки за ввоз авто из США

В Одессе таможенники поставили на поток вымогательство взяток за растаможку автомобилей из США.

Как сообщает пресс-службе СБУ, за растаможивание одной машины просили от 50 до 500 долларов. В среднем, один таможенный пункт зарабатывал таким образом от 10 до 15 тыс. долларов.

Размер взятки зависел от класса автомобиля. Деньги вымогали за беспрепятственное оформление ввозимых машин.

Отмечается, что оперативники задержали так называемого таможенника-кассира во время получения первой части взятки — 850 долларов. Всего за растаможку 11 машин он требовал 1,25 тыс. долларов.

Начато уголовное производство по ч.3 ст.368 УК Украины. Таможеннику готовятся вручить подозрение.

Другие участники коррупционной схемы устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 16 января Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения и.о. начальника Главного управления Государственной налоговой службы в Одесской области Наталье Чеботарёвой, которую подозревают в подкупе работника прокуратуры.

Фото: СБУ