Кто в Одессе 17 января останется без света

Очередное отключение электроэнергии запланировано на пятницу, 17 января, в Одессе.

Как сообщили в облэнерго, света не будет в жилых домах по следующим адресам:

— 1-й Майский переулок, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 40а, 6а, 6/4, 20а, 30, 16а, 50а, 2а, 32, 36, 38, 40, 44, 46, 48, 50, 52, 54 (с 8:00 до 17:00);

— 2-й Майский переулок, 7а, 10а, 7д, 4, 3, 2, 8, 15, 14, 8а, 6, 9, 13, 10а, 12, 5, 1 (с 8:00 до 17:00);

— ул. 3-я линия (Лиманчик), 1, 5, 10, 14, 123, 125, 127, 265, 268 (с 9:00 до 17:00);

— Артезианская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 19а, 20а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (с 8:00 до 17:00);

— Балковская, 54, 54в, 54б (с 8:00 до 17:00);

— Бугаёвская, 8, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 46, 48, 50, 52, 54, 50/40 (с 8:00 до 17:00);

— Дача Ковалевского, 142, 140/13, 140/6, 140/5, 140/14, 140/12, 140/9, 1403, 107109 (с 9:00 до 17:00);

— переулок Амундсена, 9, 11 (с 9:00 до 17:00);

— ул. Радио, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1а, 2/1, 10, 11, 12, 13, 15 (с 8:00 до 17:00);

— Спутников, 1, 2, 22а, 1а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 (с 8:00 по 17:00);

— Строительная, 1а, 1, 3а, 3, 5, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 23 (с 8:00 до 17:00);

— Строительный переулок, 4 (с 8:00 по 17:00).