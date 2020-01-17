The Economist: По «индексу Биг-Мака» курс гривны должен быть 10,05 за доллар

По «индексу Биг-Мака» курс гривны в этом году должен быть 10,05 за доллар.

Как сообщает Укриинформ со ссылкой на английское издание The Economist, гривна по отношению к американскому доллару по «индексу Биг-Мака» недооценена на 58%.

«В Украине один Биг-Мак (из Макдональдса, — ред.) стоит 57 гривен, а в США — 5,67 долларов (около 137 гривен, — ред.)», — говорится в сообщении.

Таким образом, утверждает издание, курс доллара к гривне должен быть 1 к 10,05. Сейчас же доллар в Украине стоит около 23,99 гривень Соответственно, украинская валюта недооценена на 58,1% по сравнению с фактическим обменным курсом за доллар.

Отмечается, что согласно рейтингу, только в двух странах валюта считается переоцененной — в Швейцарии и Норвегии.

Кстати. «Бургэкономика» не позиционируется как точный показатель валютного перекоса, но «индекс Биг-Мака» стал мировым стандартом, включён в несколько учебников по экономике, а также является предметом не менее 20 академических исследований.