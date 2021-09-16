ДТЭК «Одесские электросети» завершает реконструкцию подстанции «Крымская»

46 тысяч клиентов, Одесскую областную клиническую больницу, роддом №4, а также школы и садики в северной части Одессы обеспечит стабильным электропитанием подстанция «Крымская», модернизацию которой завершает ДТЭК «Одесские электросети».

Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

После реконструкции мощность этого важного энергетического объекта в рамках проекта «Большое обновление сетей» увеличится на 23% и она будет удовлетворять растущие потребности клиентов в электричестве, — говорится в сообщении.

Отмечается, что модернизация подстанции «Крымская» происходит без отключения абонентов, поэтому не вызывает дискомфорта для жителей Одессы.

Подчёркивается, что общая сумма инвестиций проекта составляет 122 миллиона гривен.

Как сообщил Александр Фоменко, генеральный директор ДТЭК «Одесские электросети», «реконструкция подстанции «Крымская» стартовала в 2019 году. Полностью завершить все работы энергетики планируют до конца 2021 года. На подстанции уже установлено новое оборудование — два современных трансформатора по 63 МВА, что дает дополнительные 23% мощности. Установлены современные вакуумные выключатели с микропроцессорной защитой производства компании Siemens, которые позволят в случае аварий локализовать только её поврежденную часть, а не всю сеть. К тому же они абсолютно безвредны для окружающей среды и соответствуют самым высоким требованиям противопожарной безопасности».

Подстанция будет полностью телемеханизирована, то есть управление будет происходить как на месте, так и с главного диспетчерского пункта, что позволит быстро фиксировать аварийные нарушения и устранять их последствия без отключений клиентов от энергоснабжения.

Кстати. Подстанция «Крымская» была построена в 1968 году. За 50 лет её эксплуатации оборудование морально и физически устарело, а мощности стало недостаточно для полноценного обеспечения потребностей клиентов в напряжении.

Как информировала Одесса News, в июле 2021 года ДТЭК «Одесские электросети» завершил реконструкцию трансформаторной подстанции «Чумка».

Фото: ДТЭК «Одесские электросети»

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