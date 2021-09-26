Кому в Одессе отключат свет 27 сентября, впридачу и газ

27 сентября в связи с проведением плановых и аварийных работ многим абонентам Одессы отключат электроэнергию, а также газоснабжение.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства Одессы, в связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: пр-т Шевченко, 31, с 9:00 до 18:00 27 сентября будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№ п/п Почтовый адрес Потребитель пер. Шампанский, 12 Котельная на жилые дома; ТГО пер. Шампанский, 12/1 Крышная котельная жил.дома пер. Шампанский, 12/2 Крышная котельная жил.дома пер. Шампанский, 9 Крышная котельная жил.дома пер. Шампанский, 9, кв. 60 КПО «Водолей» ул. Р. Кармена, 21а «Укрсиббанк», котельная ул. Р. Кармена, 21 «Побутрадиотехника», ООО ул. Р. Кармена, 11а Котельная на жилые дома; ТГО ул. Довженко, 8а Котельная на жилые дома; ТГО просп. Шевченко, 4 Облгосадминистрация просп. Шевченко, 1 Lassanі, столовая просп. Шевченко, 1 ОНПУ, котельная ул. Семинарская, 1/2 Котельная на жилые дома; ТГО Французский бульвар, 12/1 Котельная на жилые дома; ТГО Французский бульвар, 27 «Динамо», ООО ул. Пироговская, 7/9 к3 Котельная просп. Шевченко, 1к Кафе «ШУ-ШУ» ул. Пироговская, 2/2 Военно-медицинский центр Южного региона ул. Мариинская, 3/1 Крышная котельная жил.дома ул. Пантелеймоновская, 3 Театр музкомедии, котельная ул. Канатная, 79/1 Кафе «Проффи» ул. Канатная, 79/1 «Фабрика туризма», фитнес-клуб Итальянский бульвар, 4 Palladium, розввлекательный комплекс Итальянский бульвар, 15 «Акватех», химчистка одежды Французский бульвар, 10 «Одессавинпром», ЧАТ Итальянский бульвар, 4 Palladium, Итальянский бульвар, 15 «Акватех» ул. Среднефонтанская, 19г Торговый центр «Кристалл» ул. Среднефонтанская, 19а,19б,19в Крышные котельные ЖК «Чудо-город» 30. Французский бульвар,17/19 Канатная дорога, котельная 31. Французский бульвар,17а к2 Отель «Отрада» 32. Отрада пляж,17/1 Яхт-клуб 33. Вице-адмирала Азарова,1 ДП,СДЮШОР «Черноморец» 34. Вице-адмирала Азарова,1 «Черноморец», теннисный клуб

По сообщению «Блэкаут» со ссылкой на АО «ДТЭК Одесские электросети», энергоснабжение, в частности, будет прекращено по таким адресам:

1-й Магнитогорский переулок, 1, 1/1, 1а, 3, с 09:00 по 19:00

1-й переулок Нефтяников, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13, с 09:00 по 18:00

2-а Лагерная, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 3А, 8/1, 3б, 22, 2В, 2А, 36А, 35А, 26а, 30Б, 28А, 23, 24, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 38, 40, с 23:00 по 06:00

2-й Магнитогорский переулок, 1, 1а, 2, 2А, 2а, 3, 4/11, 5, с 09:00 по 19:00

2-й переулок Амундсена, 19, с 09:00 по 19:00

2-й переулок Нефтяников, 1, 2, 3, 4, 5, с 09:00 по 18:00

3-й Бассейный переулок, 19, с 23:00 по 06:00

3-й переулок Нефтяников, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, с 09:00 по 18:00

5-й Бассейный переулок, 9, 15, с 23:00 по 06:00

6-й Бассейный переулок, 8, 12, с 23:00 по 06:00

Авиационная улица, 1, 15, с 23:00 по 06:00

Академика Вильямса улица, 2Б, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 5А, 5Б, 1а, 1б, 1в, 32А, 2А, 3А, 13а, 3б, 21В, 15А, 15Б, 2лин43, 16/1, 16А, 32/1, 30а, 19а, 19Б, 28Б, 20/1, 28А, 26В, 24Б, 24В, 24Д, 26Б, 26/3, 26/6, 26А, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 41, с 09:00 по 19:00

Александра Тимошенко улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 15А, 10а, 7А, 17А, 8А, 18А, 12А, 19/21, 22, 5А, 35а, 31В, 31Б, 25-27, 31А, 28а, 29А, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 2426, с 23:00 по 06:00

Алексеевская площадь, 7, с 23:00 по 06:00

Альпинистов, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, с 09:00 по 18:00

Артиллерийская улица, 1/1, 1А, с 23:00 по 06:00

Багрицкого улица, 1, 75А, 3, 4, 6, 8, 8а, 9, 9Б, 9В, 10, 13, 14, 14/1, 14А, 14Б, 15, 15А, 16, 17, 18, 19, 19А, 19Б, 20, 21, 21А, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32а, 33, 34, 35, 35А, 36, 36А, 37, 37А, 3А, 39, 39А, 40, 40а, 40б, 41, 42, 43, 44, 45, 45-47, 46, 46а, 48, 48А, 48б, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 54А, 55, 55А, 56, 57, 57А, 59, 59А, 61, 63, 65, 65А, 67, 67Б, 69, 71, 71А, 71Б, 73, 73/Б, 73А, 75, 38, с 23:00 по 06:00

Базарная улица, 1, 2, с 10:00 по 17:00

Байдарочный переулок, 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 81, 82, 83, 85, 8/6, 8Б, с 09:00 по 19:00

Битумная улица, 2, 21а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/2, 10, с 09:00 по 18:00

Веры Инбер улица, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11/13, 11/13Б, 12, 15, 17, с 10:00 по 17:00

Веры Фигнер улица, 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 9А, 7Б, 12, 7А, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, с 23:00 по 06:00

Весенняя улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10А, 5А, 9/2, 9А, 13а, 14, 14А, 29Б, 29А, 27а, 25Б, 25А, 23А, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 41, с 23:00 по 06:00

Гагарина проспект, 2, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, с 23:00 по 06:00

Газовая, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, с 09:00 по 18:00

Гвоздичный переулок, 3А, 4, с 23:00 по 06:00

Георгия Гамова сквер, 1, 3, 5, 5А, 5Б, 7, 7/1, с 08:30 по 17:00

Гладкова улица, 1, 49в, 2, 3, 3А, 3б, 4, 4А, 5, 5а, 6, 7, 7в, 9, 10, 10а, 11, 2а, 12, 12а, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 19А, 27, 31, 33, 33/1, 33а, 35, 43а, 11а, с 09:00 по 18:00

Глиняная улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 4А, 22А, 8А, 26, 2А, 7А, 41А, 41/1, 28/1, 40А, 29А, 37А, 35А, 34А, 33а, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 48, с 23:00 по 06:00

Дача Ковалевского улица, 7/1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 23а, 23Б, 23В, 24/1, 24/12, 24/3, 24/4, 24/7, 35, 25А, 25Б, 7Б, 29/3, 24/8, 3/3, 2/1, 32а, 20Б, 22/1, 34А, 34Б, 29В, 38А, 22/2, 39А, 22/5, 40А, 40Б, 89/1, 41а, 41Б, 81К, 42а, 81ж/, 43А, 81Ж, 81Е/30, 81е, 47А, 81д/27, 48/1, 48А, 81Д, 81Г, 51/4, 51А, 51В, 52/2, 52А, 81в, 81б/5, 81Б, 55А, 81А/8-9, 56А, 81А/5-6, 22/7, 81/м, 81/Д, 81/15, 61/2, 61/3, 61/4, 61В, 63/1, 63/3, 63/4, 63/5, 66/1, 66А, 69А, 62А, 58/2, 50А, 73а, 39Б, 36А, 77/79, 35А, 81/1, 81м/43, 81Н, 30б, 83/1, 83/2, 83/3, 83/4, 83/6, 83/7, 83/8, 30А, 30/1, 85/2, 14А, 22/9, 28Б, 2/2, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 77, 78, 80, 82, 83, 84, 85, с 09:00 по 19:00

Дворянская улица, 18, 20, 21, 25, с 06:00 по 23:00

Долгая улица, 1А, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 2/1, 5-9, 10А, 11-13, 14, 3а, 20б, 15а, 20А, 18в, 18а, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, с 09:00 по 19:00

Еврейская улица, 19, 21, 23, с 10:00 по 17:00

Елисаветинская улица, 1, 21а, 6, 7, 7а, 9, 9а, 10, 3, 13, 15, 17, 17гар, 18, 19, 21, 11, с 06:00 по 23:00

Ефимова, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 7а, 28, 22а, 22Б, 22В, 8А, 24А, 7/3, 20а, 42А, 38А, 37А, 31а, 36А, 35А, 34А, 34б, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49, 261, с 23:00 по 06:00

Зоопарковая улица, 12, с 23:00 по 06:00

Ивана Франко улица, 51, с 23:00 по 06:00

Канатная улица, 45, с 10:00 по 17:00

Кедровый переулок, 1, 1а, 1В, 15, 17, с 23:00 по 06:00

Кибальчича улица, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 8А, 19А, 27, 9А, 3А, 7А, 24Б, 5А, 11а, с 23:00 по 06:00

Кирпичнозаводская, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 3А, 5а, 11, 7А, 4/3, 9А, 10А, 2а, 11А, 17А, 12а, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, с 23:00 по 06:00

Кленовая улица, 2а, 2а*, 2а., 2а, с 23:00 по 06:00

Коблевская улица, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, с 06:00 по 23:00

Конная улица, 2/4, 6, 8/10, 12, 14, с 06:00 по 23:00

Космонавта Комарова улица, 8а, 10/1, 10/2, 10/3, 10/4, с 09:00 по 16:00

Косовская улица, 3, 4, 6, 6А, 8, с 23:00 по 06:00

Кристаловского улица, 1А, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 3а, 3Б, 17А, 13а, 33А, 20А, 31А, 30А, 29А, 26А, 27А, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 36, 37, 40, с 23:00 по 06:00

Кропивницкого улица, 1, 18/22, 1А, 2, 2а, 3а, 4, 4А, 5, 6, 1/В, 8, 9, 9А, 10, 11, 12, 12А, 12Б, 14, 7, с 23:00 по 06:00

Леонтовича улица, 4, с 10:00 по 17:00

Лидерсовский бульвар, 15, 17, 17а, с 10:00 по 17:00

Луганская улица, 2, 4, 6, 8, 10, 6А, 12, 12А, 14А, 14, 16, 18, 20, с 23:00 по 06:00

Люстдорфская дорога, 2Б, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 8/14, 4в, 4Б, 18/6а, 18а, 22, 13А, с 23:00 по 06:00

Магнитогорская улица, 1/1, 2, 3, 4, 1Г, 1Д, 5, 2а, 2б, 1б, 3/12, 3/2, 3/5, 3а, 3в, 1В, 4а, 1А, 20а, 14а, 14/8, 12а, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, с 09:00 по 19:00

Магнитогорский переулок, 1в, с 09:00 по 19:00

Маршала Бабаджаняна улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 8а, 12/1, 16, 16А, 24а, 17А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, с 23:00 по 06:00

Маршала Говорова улица, 8, 10/3, 10/4, 10Б, 10Д, 10Д, 18, с 23:00 по 06:00

Маршала Малиновского улица, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 18Г/1, 14А, 48, 42А, 18А, 18Б, 18В, 84Б, 84А, 52/1, 76А, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 88, 90, 92, с 23:00 по 06:00

Маячный переулок, 1/1, с 09:00 по 19:00

Мельницкая улица, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, с 08:30 по 17:00

Михайловская улица, 43, 45, 46, 47, 49, 52, 54, 46а, 56, 58, 60, 62, 64, 66, с 08:30 по 17:00

Нежинская улица, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 37, 38, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, с 06:00 по 23:00

Николая Гумилёва улица, 1, 26б, 2, 2А, 4а, 5, 8, 9, 9/2, 9б, 10, 11, 12, 13, 13а, 13б, 14, 14а, 1а, 15, 15а, 15Б, 16а, 16б, 17, 17а, 18, 19, 19а, 20, 21А, 22, 24, 24а, 26, 26А, 14а/1, с 09:00 по 19:00

Николая Гумилёва улица, 3, 5, 6, 9-9/А, 13, 13/1, 16, 23, с 09:00 по 19:00

Новая улица, 7, с 23:00 по 06:00

Обсерваторный переулок, 1, 2/4, 3, 5, 6, 9, с 10:00 по 17:00

Овражный переулок, 4, 18а, 6А, 8, 10, 6, 12, 14, 16, 18, 10/3, с 23:00 по 06:00

Ольгиевская улица, 1, 3, 5, 5а, 5в, 7, с 09:00 по 19:00

Ольгиевский спуск, 8А, с 09:00 по 18:00

Парашютный переулок, 1, 8Б, 2, 2А, 3, 3/1, 3А, 3в, 1А, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 8А, 4, с 23:00 по 06:00

Пастера, 17, 19, 21, 23, 25, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 58, 60, 62, 64, 48а, 46а, 44а, с 06:00 по 23:00

Педагогическая улица, 11, 11а, 13, 15, 15А, 17, 19, 21/1, с 23:00 по 06:00

Педагогический переулок, 3А, с 23:00 по 06:00

переулок Александра Юрженко, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 2В, 9, 2А, 1А, 10А, 19/2, 17А, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, с 23:00 по 06:00

переулок Герцена, 2, 3, 5, 8А, 2А, 6, 4А, 7, 8, 9, 10, 11, 51, с 23:00 по 06:00

переулок Маланова, 14, с 06:00 по 23:00

переулок Павлова, 3, с 09:00 по 19:00

пер.Панченко, 1б, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 21, 2А, 2б, 6А, 2В, 2Г, 1а, 3/1, 31, 3/4, с 09:00 по 19:00

Пишоновская улица, 19, 21, 22/1, 25, 26, 34, с 09:00 по 18:00

Пишоновский переулок, 2, 4, с 09:00 по 18:00

Поездная улица, 5, 5А, 6, с 23:00 по 06:00

Посмитного улица, 3, 15а, 4А, 4А/1, 4А/2, 4А/3, 4, 4Г, 4Г1, 13, 13А, 15, 4В, с 23:00 по 06:00

Преображенская улица, 15, 17, 21, 24, 28, 30, с 06:00 по 23:00

Пушкинская улица, 28, 30, 33, 34, 35, 39, с 10:00 по 17:00

Рекордный переулок, 1, 3, 3а, 3б, 4, 5, 7/1, с 23:00 по 06:00

Республиканская улица, 1, 2, 3, 7, 1ж, 8, 1а, 2Б, 1б, 3а, 1в, 7б, 2а, с 09:00 по 18:00

Республиканская улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, с 23:00 по 06:00

Ришельевская улица, 27, с 10:00 по 17:00

Рулевой переулок, 1а, 12А, 1, 1/10, 2а, 3, 3а, 1Б, 4а, 4б, 6-8, 10, 10а, 12, 4, с 09:00 по 19:00

Рыбачья Балка улица, 1Г, 1, 2, 3, 4, 6, 3Б, 1Б, 4А, 8, 1А, 8/1, 8А, 12А, 10Б, 10Д, 10, 12, 16, 18, 20, с 09:00 по 19:00

Рыбачья улица, 1А, 5, 5а, 8, 10, с 09:00 по 19:00

Садовая улица, 2, 5, 5а, 7, 17, с 06:00 по 23:00

Скворцова улица, 2, 22Г, 4А, 15, 18, 18/2, 4, 20А, 22, 22А, 22Б, 22В, 20, с 23:00 по 06:00

Складская улица, 2, 2/4, с 23:00 по 06:00

Солнечная улица, 16, 1Б, с 23:00 по 06:00

Софьи Перовской улица, 1А, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 3А, 3Б, 25, 7а, 24/26, 1Б, 42А, 39А, 33А, 28А, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, с 23:00 по 06:00

Среднефонтанская улица, 27, 30, 32, 34, 40, 57, 59, 61, 27А, 34А, 36В, 63, 53/55, 32А, 32Б, 30/1, 34/1, с 23:00 по 06:00

Среднефонтанский переулок, 19, 21, 23, 25, 27, 27А, с 23:00 по 06:00

Старицкого улица, 12, 20/1, 20/2, с 23:00 по 06:00

Тенистая улица, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 30, 1612, 16/2, 16/21, 16/22, 16/23, 16/31, 16/35, 16/5, 16/5.1634, 16/7, 16/8, 16/9, 13А, 16/9В, 16уч10, 16уч30, 9/12, 18/20, 18А, 18б, 18Б/1, 18В, 18е, 1618, 20а, 20Б, 16/10, 22А, 16/14, 24а, 16/17, 30а, 34А, 911а, 16/19, 16/9А, с 23:00 по 06:00

Торговая улица, 20, с 06:00 по 23:00

Транспортная улица, 9, с 23:00 по 06:00

Троицкая улица, 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 30, 34, с 10:00 по 17:00

Успенская улица, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 13/15, 11/13, 19А, 17/3, 17, 25, 27, 28, 29, 31, С 10:00 по 17:00

Фёдора Пишенина улица, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 24в, 12А, 19А, 12Б, 16А, 32, 23/1, 30А, 30Б, 23А, 14А, 55А, 33а, 51а, 34А, 50А, 35А, 48А, 46а, 38А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, с 23:00 по 06:00

Фонтанская дорога, 2, 4, 4А, 39, 41, 49/1, 25Г, 25Д, с 23:00 по 06:00

Французский бульвар, 26/1, 261, с 23:00 по 06:00

Хвойный переулок, 2, 4, 10, 12, 10/2, 10/3, 10/4, 2А, 15, 27/1, 16, 17, 19, 27, с 23:00 по 06:00

Художника Фёдорова улица, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 31, 33, 35, 37, 8е, 8ж, 4Б, 9/1, 9/2, 9/3, 9а/1, 9б, 9В, 9в, 1а, 10а, 10б, 5/1, 5/7, 12/1, 1/2, 5а, 3а, 14/1, 14/2, 14/3, 14/5, 14/6, 14а, 6/8, 6а, 16а, 16б, 192, 17/19, 17/Д, 17б, 17В, 17в, 17г, 17г-1, 7/1, 18/, 18/1Б, 18/2, 18/9, 18а, 7А, 19/2, 19/3, 19а, 7б, 20/1, 20/3, 20/А, 4а, 21/1, 8/4, 8-/7, 8А, 8в, 12а, с 09:00 по 19:00

Цветочный переулок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 6В, 6Е, 12, 5/2, 5а, 4Б, 6А, 6Б, 24Б, 24А, 21А, 16А, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 27, 31, 32, 34, 36, 38, с 23:00 по 06:00

Черноморская улица, 2, 14В, 2Б, 2В, 2кор.А, 4, 2А, 14, 14/2, 14/3, 14А, 14Б, 8, с 10:00 по 17:00

Чернышевского улица, 1, 3, 4, 5, 10, 12, 6/8, 3б, 10/4, 14, 3а, 16/18, 20/1, 24Б, 22/1, 22/2, 22/3, 24а, 22, 24, 26, с 23:00 по 06:00

Черняховского улица, 22, с 23:00 по 06:00

Шевченко проспект, 12/1, 12/2, 121, 4Б, с 23:00 по 06:00

Шефская улица, 8, 16, 33, 35, 37, 35Б, 39, 37А, 35А, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, с 09:00 по 18:00

Шота Руставели улица, 9, 53/1, 23б, 35, 37, 37/, 39, 41, 41В, 23А, 45, 45/2, 45/3, 47, 49, 51, 51А, 51Б, 43, с 23:00 по 06:00

Щорса улица, 148А, с 23:00 по 06:00

Экономический переулок, 2, с 23:00 по 06:00

Якова Бреуса улица, 1, 2, 3, 7, 9, 24, 26, 37, 39, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 451, 613, 615, 43а, 1Б, 44А, 1А, 45/2, 45/3, 55А, 45а, 56А, 56Б, 26/2, 57/1, 57/2, 46а, 3А, 60А, 60Б, 61/*9, 61/, 47А, 61/.9, 61/1а, 61/2, 61/3, 61/4, 61/5, 61/6, 61/7, 61/8, 61/9, 63/1, 619, 7А, 2А, 53/2, с 23:00 по 06:00

Якорный переулок, 3, 16/1, 1, 1А, 1Б, 2, 2-4, 3А, 4, 5/2, 5, 6а, 8, 8б, 10, 12, 12А, 14, 14/1, 16, 6, с 09:00 по 19:00

Январский переулок, 3, 5, с 23:00 по 06:00.

Как сообщала Одесса News, ДТЭК «Одесские электросети» планирует до конца года завершить реконструкцию более 92 километров электрических линий.

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