Кто из одесситов 3 марта останется без газа

В связи с работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Костанди, 8, в Одессе, которые будут выполняться 3 марта, будут отключены от газоснабжения отдельные потребители города.
Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам:
|
№
|
Адрес
|
Кому отключат
|
1
|ул. Куприна, 1/16 (2), 1/17, 1/15, 1/14, 1/13, 1/10, 1/11, 1/9, 7/9 кв 13, 7/ 9 кв 6, 7/9(2), 7/9 кв 4, 5, 6, 1/8, 1/6 , 1/5, 1/4, 1/3, 1/2, 1/1, 5а, 7, 7а
|
население
|
2
|ул. Баштанная, 8/10 уч. 37, 8/10 уч. 33 (2), 8/10 уч. 5/6, 8/10 уч. 2, 8/10 уч. 5, 8/10 уч. 7(2), 8/10 уч. 7а, 8/10 уч. 10, 8/10 у. 10/1
|
население
|
3
|пер. Гаршина, 3, 5/7, 5/17
|
население
|
4
|
Фонтанская дорога, 76/94
|
Дворников И.Б (кбо)
|
5
|
Фонтанская дорога, 7/26
уч.1, 2, 3, 7/41, 74, 74/1, 64 а
|
население
|
6
|ул. Костанди, 7/29, 8(2), 8/2, 3, 6, 7, 8, 9, 8/9, 14/12, 14/13
|
население
|
7
|ул. Огородная, 2а (3), 2б, 2а уч.2, 2а уч.3, 2а уч.4, 2а уч.6, 2а уч.7
|
население
|
8
|
ул. Репина, 1, 3
|
МП «Трансоил» (кбо)
|
9
|
ул. Репина, 6а
|
население
|
10
|
ул. Репина, 1
|
Школа-интернат