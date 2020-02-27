Кто из одесситов 3 марта останется без газа

В связи с работами на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: ул. Костанди, 8, в Одессе, которые будут выполняться 3 марта, будут отключены от газоснабжения отдельные потребители города.

Как сообщает Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы газоснабжение будет прекращено в этот день с 10:00 до 17:30 по следующим адресам: