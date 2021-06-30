Кому в Одессе 1 июля отключат свет и газ

1 июля некоторые одесситы останутся без газа и света.

Так, в связи с проведением ремонтных работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: 1-я станция Люстдорфской дороги 1 июля будут отключены от газоснабжения некоторые потребители города, а из-за аварийных и запланированных ремонтных работ по модернизации электросети некоторым абонентам Одессы отключат электроэнергию.

Об этом сообщили АО «ДТЭК Одесские электросети» и Управление эксплуатации газового хозяйства города.

Так, с 9:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

№п/п Адрес отключения

Кому отключат 1 ул. Профсоюзная, 9 котельная 2 ул. Инглези, 14а котельная 3 ул. И. Рабина, 18а крышная котельная «Центр занятости» 4 ул. Малиновского, 53а крышная котельная 5 ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара), 34 крышная котельная 6 ул. Толбухина, 135а, б кор. 3, 4, 5, 6 крышная котельная -3 шт. 7 ул. Генерала Петрова, 14 хлебзавод «Одесский Каравай» 8 Овидиопольская дорога, 10 автомагазин «Желяско» 9 ул. Святослава Рихтера (Щорса), 2 автомойка «Люкс» 10 ул. Святослава Рихтера (Щорса), 2 «Дом мебели» 11 ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара), 11 фитнес-клуб «Шторм» 12 ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара), 11а центр «Домус- Керамика» 13 ул. Ивана и Юрия Лип (Гайдара), 13а «Автомир» 14 ул. Ак. Филатова, 29 компьютерный клуб 15 ул. Ак. Филатова, 38 фитнес клуб 16 ул. Ак. Филатова, 38 «Космолот» 17 ул. Варненская, 2а «Инто-Сана» 18 ул. Гастелло, 1а кафе-бар 19 ул. Варненская, 3д кафе-бар «У друзей» 20 ул. Космонавтов, 11 родильный дом 21 ул. Гранатная, 6 население 22 ул. Малиновского, 119а население

Энергоснабжения 1 июля не будет по таким адресам:

1-й Кипарисный переулок — 2, 4 — С 09:00 по 19:00

1-й переулок Нефтяников — 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 13 — С 09:00 по 19:00

2-й переулок Нефтяников — 1, 2, 3, 4, 5 — С 09:00 по 19:00

2-й Хаджибеевский переулок — 10 — С 09:00 по 19:00

3-й Кипарисный переулок — 1, 2, 3, 4 — С 09:00 по 19:00

3-й переулок Нефтяников — 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18 — С 09:00 по 19:00

3-й Хаджибеевский переулок — 1, 1А, 2, 3, 7, 9, 11, 13, 15, 17 — С 09:00 по 19:00

Адмирала Лазарева улица — 65, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 65/7, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 — С 06:00 по 23:00

Адмирала Лазарева улица — 65, 67, 71, 76, 77, 78, 79, 80, 65/7, 81, 82, 83, 84, 86, 88, 90 — С 09:00 по 23:00

Академика Вильямса улица — 50/1, 50/3, 52/1, 52/2, 52/3, 502, 50а — С 09:00 по 18:00

Академика Глушко проспект — 34, 34А, 36, 38, 40 — С 08:00 по 18:00

Алексеевская площадь — 11, 13 — С 09:00 по 23:00

Алексеевская площадь — 11, 13 — С 06:00 по 23:00

Альпинистов улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24 — С 09:00 по 19:00

Битумная улица — 2, 21а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21/2, 10 — С 09:00 по 19:00

Вокзальный переулок — 5, 11, 25 — С 09:00 по 23:00

Вокзальный переулок — 5, 11, 25 — С 06:00 по 23:00

Гагарина проспект — 6А, 8А — С 09:00 по 19:00

Газовая улица — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4/1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 — С 09:00 по 19:00

Генерала Цветаева улица — 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 40Б, 60, 40А, 72/74, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 — С 06:00 по 23:00

Генерала Цветаева улица — 36, 38, 40, 42, 44, 46, 52, 54, 56, 58, 40Б, 60, 40А, 72/74, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82 — С 09:00 по 23:00

Гладкова улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 41, 44, 48, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 74, 78, 80, 84, 86, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 33/1, 72а, 33а, 3А, 3б, 7в, 2а, 42А, 43а, 4А, 10а, 49в, 19А, 122, 11а, 112б, 5а, 64а, 118а, 64б, 12а, 305а, 124а, 299б, 299а, 153б, 277а, 161а, 263а, 259а, 201а, 171а, 124, 135, 149, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 181, 187, 191, 193, 201, 203, 211, 219, 223, 225, 227, 233, 235, 237, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 305, 307, 309, 311, 319 — С 09:00 по 19:00

Гранатная улица — 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 37А, 29А, 38А, 48А, 30А, 39а, 50А, 54, 51А, 45А, 40А — С 09:00 по 19:00

Джутовый переулок — 1, 10А, 3, 4, 5, 5А, 2, 7, 8, 9, 10, 6 — С 09:00 по 19:00

Дубовая улица — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3А, 10А, 2А, 11А, 4А, 29а, 14а, 27А, 15а, 13, 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31 — С 09:00 по 19:00

Конструкторский переулок — 1, 2, 3, 4, 5, 3/1, 6, 1А, 8А, 7, 8, 9, 10, 11 — С 09:00 по 19:00

Льва Семиренко — 1, 3, 5, 9, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 27, 29, 30, 5А, 24а, 3а, 11а, 28б, 3б, 29б, 2Д, 30а, 51а, 31а, 49б, 33а, 33б, 49а, 47а, 37Б, 41а, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 57 — С 09:00 по 19:00

Маршала Жукова проспект — 89, 89а, 91 — С 08:00 по 18:00

переулок Москвина — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10А, 9, 10, 12, 7А — С 09:00 по 19:00

переулок Трудовых Резервов — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4А, 9а, 5А — С 09:00 по 19:00

Пестеля улица — 6а — С 09:00 по 20:00

Профсоюзная улица — 2, 34/1, 4, 6, 8, 8А, 10, 10а, 10б, 12, 14, 16, 2А, 18/2, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 28, 30, 32, 34, 18 — С 09:00 по 19:00

Пшеничная улица — 7, 9, 16, 16А, 18, 20, 22, 22А, 24 — С 09:00 по 19:00

Радиальный переулок — 1, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 — С 09:00 по 19:00

Радостная улица — 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50А, 48, 50, 52, 54 — С 09:00 по 19:00

Республиканская улица — 1, 343а, 1б, 1в, 1ж, 2, 2а, 2Б, 2в, 2г, 3, 3а, 4, 5, 5а, 6, 7, 7б, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27а, 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 38, 39, 41, 43, 45а, 47, 47а, 49, 53, 54, 54б, 57, 59, 61, 65, 71, 73, 75, 79, 81, 87, 152, 152а, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 168а, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 182а, 185, 186, 190, 1а, 194, 196, 197, 198, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 210, 210а, 211, 212, 214, 216, 217, 218, 220, 220а, 222, 223, 224, 225а, 226, 227, 228а, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 243, 245, 247, 249, 253, 255, 257, 259, 261, 263, 265, 267, 269, 271, 273, 275, 275а, 277, 281, 283, 285, 285а, 287, 289, 293, 295, 297, 299, 301, 303, 305, 305а, 307, 307а, 309, 311, 313, 313а, 313б, 315б, 317, 319, 321, 323, 323а, 325, 327, 329, 331, 337, 192 — С 09:00 по 19:00

Романа Кармена улица — 8 — С 09:00 по 19:00

Семинарская улица — 1/3, 1, 1/2, 1/5, 1/6 — С 09:00 по 19:00

Складская улица — 21 — С 09:00 по 23:00

Складская улица — 21 — С 06:00 по 23:00

Товарный переулок — 5, 6, 7, 7А/1, 8, 9, 11 — С 09:00 по 23:00

Товарный переулок — 5, 6, 7, 7А/1, 8, 9, 11 — С 06:00 по 23:00

Туристская улица — 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 26б, 32, 26А, 31а, 20А, 44А, 33А, 35а, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46 — С 09:00 по 19:00

Французский бульвар — 14, 14А, 14Б, 14*, 16 — С 09:00 по 19:00

Хаджибеевская дорога — 2, 4, 6, 8, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 33, 37, 39, 59, 67, 69, 79, 87, 93, 99, 105, 133, 135, 137, 143, 145, 147, 151, 153, 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187, 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 211, 213, 215, 217, 219, 221, 223, 227, 229, 231, 233, 235, 237, 239, 241, 243, 247, 249, 251, 253, 255, 257, 261, 263, 265, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 283, 285, 287, 291, 293, 295, 297, 299, 301, 107а, 123а, 265а, 267а, 27в, 14а, 271а, 303, 239а, 189/191, 277а, 241а, 241б, 8А, 24/1, 217а, 193а, 17а, 27а, 255а, 151а, 39/1, 493а, 491а, 307а, 487а, 485а, 311а, 481а, 473а, 315а, 315в, 467а, 317а, 453а, 429а, 427а, 379а, 377а, 365а, 361а, 357б, 335а, 357а, 341а, 305, 307, 309, 311, 313, 315, 317, 319, 321, 325, 327, 329, 331, 333, 335, 337, 339, 341, 343, 345, 347, 349, 351, 353, 355, 357, 359, 361, 363, 365, 367, 369, 371, 373, 375, 377, 379, 381, 383, 385, 387, 389, 391, 393, 395, 397, 399, 401, 403, 405, 407, 409, 411, 413, 415, 417, 419, 421, 423, 427, 429, 431, 433, 435, 437, 439, 441, 443, 445, 447, 449, 451, 453, 459, 461, 463, 465, 467, 469, 471, 473, 475, 477, 479, 481, 483, 485, 487, 489, 491, 495, 497, 499, 501, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 517, 519 — С 09:00 по 19:00

Чернышевского улица — 5, 134А, 9, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 7, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/124, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 92 — С 09:00 по 23:00

Чернышевского улица — 5, 134А, 9, 11, 13, 13а, 15, 21, 23, 54, 58, 60, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 82, 84, 86, 88, 90, 7, 94, 94А, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 122/124, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 92 — С 06:00 по 23:00

Щорса улица — 35, 65/1, 39, 41, 41/2, 43, 45, 47, 51, 53, 37, 55А, 55Б, 57А, 59, 61, 61А, 63, 63Б, 65, 55 — С 09:00 по 19:00.

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