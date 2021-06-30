Одесский театр на Чайной покажет спектакль для взрослых +16

Спектакль «Две.Рь» в одесском Театре на Чайной поставлен по мотивам пьесы современного одесского драматурга Анны Яблонской.

История о том, что ты никогда не знаешь, в какое именно тело Господь поместил твою родственную душу и за какой именно дверью тебе уготована встреча с ней.

Григорий Яблонский, отец драматурга: «Так уж случилось в Аниной короткой жизни, что эта «Две.Рь» стала Аниной открытой Дверью в её скромные по числу и огромные по драматургическому творчеству годы. Эта драматургия была названа Новой волной, а Аня лидером её женской ветви. Верю, что для единственного в Одессе молодого, смелого театра на Чайной, который способен жить и работать с таким драматургом, как Анна Яблонская, эта Дверь тоже откроется к новым прекрасным спектаклям».

В спектакле используется ненормативная лексика.

Возрастные ограничения +16.

Цена билетов от 40 до 150 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала: 4 июля, воскресенье, 19:00.

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