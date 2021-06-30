Нидерланды обвинили Россию, мешавшую продвижению фрегата из Одессы

Российские истребители создали 24 июня опасную ситуацию у берегов Крыма рядом с нидерландским военным кораблём Evertsen.

Об этом заявило министерство обороны Нидерландов 29 июня, пишет ГОРДОН.

По его данным, российские самолёты преследовали Evertsen с 15.30 до 20.30.

«Они пролетели опасно низко и близко, выполняя ложные атаки. Истребители были вооружены бомбами и так называемыми ракетами класса «воздух – земля», предназначенными для поражения цели с воздуха», – отмечается в сообщении.

В министерстве считают, что действия России нарушили право на свободное пользование Чёрным морем.

«Evertsen находился в открытом море в международных водах. Для этих агрессивных действий не было никаких причин. Несмотря на это, инсценированные атаки продолжались несколько часов. Это было безответственное и небезопасное поведение на море», – заявил командир корабля Джордж Пастур.

М министерстве обороны РФ, пишет ТАСС, сообщили, что российские истребители были подняты в воздух для предупреждения нарушения границы нидерландским военным кораблём Evertsen, который двигался в сторону Керченского пролива.

В ведомстве уточнили, что подняли в воздух истребители Су-30 и бомбардировщики Су-24, которые «совершили на безопасном расстоянии пролёты вблизи корабля ВМС Нидерландов».

По версии российских военных, фрегат Evertsen после пролётов самолетов «сразу изменил курс от границы РФ».

В минобороны заявили, что истребители и бомбардировщики совершали полеты на безопасном расстоянии «действовали в строгом соответствии с международными правилами».

Как сообщала Одесса News, Еvertsen входит в британскую ударную группу перевозчиков, патрулирует Чёрное море вместе с британским эсминцем HMS Defender. Корабли тренируются с союзниками из региона и посещают некоторые порты. Сейчас принимают участие в украиско-американских учениях «Си Бриз-2021» Одесской и Херсонской областях.

Британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шёл из Одессы, когда минобороны России заявило, что он «нарушил границу» России в районе оккупированного Крыма. В военном ведомстве РФ сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул «территориальное море» России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблём не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Чёрном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м и по радио звучали враждебные предупреждения, в том числе об открытии огня. «Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости», – сообщил журналист.

Российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец якобы вошёл в «российские территориальные воды» близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их. Мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курс.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца «подготовленной провокацией», а в МИД РФ пригрозили «бомбить» корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Черного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединенного Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

По данным СМИ, именно Джонсон принимал окончательное решение о проходе корабля вблизи берегов Крыма.

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