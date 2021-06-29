Минобороны Великобритании призналось в утере секретных документов о своём эсминце

В Великобритании в графстве Кент на автобусной остановке нашли секретные документы Министерства обороны, содержащие подробную информацию об эсминце Defender, находящегося сейчас у берегов Одессы.

Об этом информирует Укринформ со ссылкой на BBC.

Документы были найдены в куче мусора за автобусной остановкой рано утром во вторник. Обнаружив бумаги, представитель общественности, желающий оставаться анонимным, связался с BBC, поняв чувствительный характер их содержания.

В одном из найденных наборов документов обсуждается возможная реакция РФ на проход корабля Defender через украинские территориальные воды у побережья Крыма в среду.

В другом детализируются планы возможного военного присутствия Великобритании в Афганистане после окончания там операции НАТО под руководством США.

В британском министерстве обороны заявили, что их сотрудник сообщил о потере конфиденциальных документов. В правительстве Великобритании заявили, что по факту начато расследование.

Как заявил заместитель министра обороны Великобритании Джереми Куин, пишет Reuters, выступая в Палате общин, действительно, несколько секретных документов министерства обороны были утеряны высокопоставленным чиновником в начале прошлой недели. Этот же чиновник сам сообщил об утере. Куин добавил, что это была «ошибка отдельного человека» и что на время расследования этому чиновнику запретили иметь доступ к секретным материалам.

Один из утерянных документов был с отметкой «UK Eyes Only». Это означает, что он разрешён для распространения только в Великобритании и не передаётся союзникам.

Также Куин добавил, что расследование инцидента должно завершиться в ближайшее время.

Найденные документы минобороны Великобритании подтверждали, что проход британского эсминца вблизи оккупированного Крыма был продуманным решением британского правительства, чтобы продемонстрировать поддержку Украине, несмотря на возможные риски.

Как сообщала Одесса News, британский эсминец HMS Defender D36 23 июня шёл из Одессы, когда минобороны России заявило, что он «нарушил границу» РФ в районе оккупированного Крыма. В российском военном ведомстве сообщили, что бомбардировщик выполнил предупредительное бомбометание, пограничный корабль – предупредительную стрельбу по курсу движения Defender. Через несколько минут эсминец якобы покинул «территориальное море» России.

После инцидента военного атташе Великобритании в Москве вызвали в минобороны России.

В то же время в минобороны Великобритании заявили, что никакой стрельбы рядом с их кораблём не было. Великобритания отметила, что россияне проводили учения по артиллерийской стрельбе в Чёрном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности.

Корреспондент BBC Джонатан Бил, который был на борту Defender, рассказал, что один из двух российских катеров береговой охраны, преследовавших британский корабль, приблизился к эсминцу на 100 м. «По радио звучали всё более враждебные предупреждения, в том числе такое: «Мы откроем огонь, если вы не измените курс. Мы слышали залпы на расстоянии, но сочли, что они вне зоны досягаемости», – сообщил журналист.

Хотя российские СМИ представили эту историю так, будто эсминец вошёл в «российские территориальные воды» близ оккупированного Крыма, а после предупредительной стрельбы покинул их, мониторинг движения судна доказывает, что корабль спокойно продолжал свою миссию и не менял курс.

В Кремле назвали маршрут британского эсминца «подготовленной провокацией», а в МИД РФ пригрозили «бомбить» корабли, которые зайдут на оккупированную РФ часть акватории Чёрного моря.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что флоту Соединённого Королевства не помешают ходить у берегов оккупированного Россией Крыма, а премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что это украинские территориальные воды и было правильно использовать их.

По данным СМИ, именно Джонсон принимал окончательное решение о проходе корабля вблизи берегов Крыма.

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