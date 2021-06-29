Зеленский оконфузился: запустил хэштег #завтра_нас_буде_40_мільйонів, но нас же 41

Президент Украины Владимир Зеленский запустил флешмоб в поддержку украинской футбольной сборной на Евро-2020, указав в посвящённом этому хэштеге неправильное количество населения страны.

На это в Facebook 28 июня обратил внимание журналист Алексей Братущак, пишет Гордон.

«Зеленский запустил флешмоб видосиков в поддержку сборной Украины. Его сразу подхватили министры, депутаты, члены Зе-команды с Банковой. И всё бы ничего – хайпануть на патриотизме у нас святое. Но вот бездумное распространение своих видосиков с хэштегом #завтранасбуде40мільйонів привёл к одному неуклюжему моменту. Дело в том, что официально жителей Украины 41 плюс млн», – написал он.

Журналист задаётся вопросом, что должно случиться, что «завтра нас останется на миллион меньше».

Кстати. Согласно оценке Государственной службы статистики, по состоянию на 1 мая 2021 года имеющееся население Украины составляет 41,44 млн человек. Госстат объясняет, что в этот показатель не входит население оккупированного Крыма.

28 июня Зеленский опубликовал в Telegram видеообращение к сборной, которой сегодня, 29 июня предстоит сыграть со Швецией в 1/8 финала Евро-2020. Президент сказал, что украинских футболистов будет поддерживать вся страна. «Нас на поле будет не 11, нас будет 40 млн», – подчеркнул Зеленский.

Видимо, сколько нас точно, не знают и премьер-министр Денис Шмыгаль, и министр культуры и информполитики Александр Ткаченко, и министр образования и науки Сергей Шкарлет и многие другие, кто уже успел присоединиться к президентскому флешмобу.

Как сообщала Одесса News, 26 июня в панельной дискуссии Мюнхенской конференции по безопасности Владимир Зеленский выступил с видеообращением к трём кандидатам в Федеральные канцлеры Германии, что может расцениваться как вмешательство в выборы в Германии.

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