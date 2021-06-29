В Одессе помпезно открыли украинско-американские учения «Си Бриз-2021

28 июня в Одессе под руководством командующего Военно-Морских Сил ВС Украины контр-адмирала Алексея Неижпапы состоялась торжественная церемония открытия украинского-американских учений «Си Бриз-2021» с участием представителей около 30 стран-участников.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

На торжественной церемонии открытия было подчёркнуто, что темой многонациональных учений является проведение международной морской операции по безопасности в кризисном регионе в соответствии со стандартами НАТО для поддержания мира и безопасности, а целью — приобретение опыта действий в международной среде при проведении операций в составе многонациональных сил международных операций.

Отмечено, что руководство учениями от украинской стороны будет осуществляться заместителем командующего ВМС ВС Украины капитаном 1 ранга Алексеем Доскато, от США — капитаном 1 ранга Стюартом Бауманом (Stuart Bauman). Управление применением и обеспечения взаимодействия международными, межвидовыми, межродовыми и межведомственными группировками возложена на Морское командование ВМС ВС Украины, которое было создано с целью разделения функций генерации и применения в соответствии со стандартами НАТО и плана реформирования украинского флота.

Учения будут проводиться в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский и других районах. В «Си Бризе» принимают участие около 30 кораблей, катеров и судов, более 30 самолётов и вертолетов, до 5 тысяч человек личного состава и 50 единиц вооружения и военной техники.

«В этом году в «Си Бризе» принимают представители почти всех континентов мира, это знак того, что Украину поддерживает весь цивилизованный мир. Учения, которые имеет большую историю, начиная с 1997 года, имеют мощный месседж — это поддержание стабильности и мира в нашем регионе. Наша цель — сделать Чёрное море безопасным для стран всех континентов, — отметил во время своей речи контр-адмирал Алексей Неижпапа.

В церемонии открытия учений приняли участие также председатель Одесской облгосадминистрации Сергей Гриневецкий, первый заместитель председателя Одесского облсовета Олег Радковский и мэр Одессы Геннадий Труханов.

«Статья 17 Конституции Украины гласит, что «оборона территорий и защита суверенитета возложена на Вооружённые Силы Украины». Для нас очень важно, чтобы современные военные имели высокую подготовку, качество и профессионализм… Ведь именно профессиональная подготовка и человеческий фактор могут создать новые вызовы. Поэтому я убеждён, что совместные учения дадут определённый толчок в развитии как академической, так и фундаментальной военной науки», — сказал Сергей Гриневецкий.

С приветственным словом к участникам учений «Си Бриз-2021» также обратился капитан I ранга Стюарт Бауман.

Как сообщала Одесса News, учения продлятся до 10 июля.

Фото: ООГА, Facebook, АрмiяINFORM

Видео: Бриз