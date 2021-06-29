11 одесситов за свой труд ко Дню Конституции получили награды от Зеленского

Президент Украины по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами 11 представителей одесского региона.

Текст Указа №274/2021 полностью публикуется на официальном сайте Президента Украины.

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины орденом «За заслуги» II степени наградили Мызу Сергея Васильевича — начальника коммунального предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Черноморского городского совета Одесской области, а орденом «За заслуги» III степени — Кофмана Бориса Яковлевича — члена Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Орденом княгини Ольги II степени награждена Оганезова-Григоренко Ольга Вадимовна — профессор кафедры Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой, а таким же орденом, но III степени, удостоена Денисенко Оксана Вадимовна — генеральный директор коммунального некоммерческого предприятия «Центр общественного здоровья Одесского областного совета».

Званий «Заслуженный артист Украины» получили Щербатая Татьяна Ивановна — актриса, мастер сцены коммунального учреждения «Одесский областной театр кукол»; «Заслуженный деятель науки и техники Украины» — Никогосян Левон Рубенович — заведующий кафедрой Одесского национального медицинского университета; «Заслуженный деятель искусств Украины» — Клещуков Владимир Петрович — преподаватель коммунального внешкольного учебного заведения «Детская школа искусств №4 города Одессы».

Также высоких званий «Заслуженный врач Украины» удостоен Михайлюк Фёдор Владимирович — главный врач обособленного подразделения «Одесская станция экстренной (скорой) медицинской помощи», «Заслуженный работник культуры» — Ющенко Юрий Владимирович — руководитель литературно-драматической части коммунального учреждения «Одесский областной театр кукол», «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» — Фараджев Александр Фатулович — директор крестьянско-фермерского хозяйства «Баштанар» Одесской области; «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» — Силютин Виктор Павлович — тренер-преподаватель коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №1″, г.Одесса.

Как сообщала Одесса News, Президентским указом группа одесситов была удостоена государственных наград по случаю Дня соборности Украины.

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