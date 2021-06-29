MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. 11 одесситов за свой труд ко Дню Конституции получили награды от Зеленского

11 одесситов за свой труд ко Дню Конституции получили награды от Зеленского

-Президента-У-1.jpg

Президент Украины по случаю Дня Конституции наградил государственными наградами 11 представителей одесского региона.

Текст Указа №274/2021 полностью публикуется на официальном сайте Президента Украины.

За значительный личный вклад в государственное строительство, укрепление национальной безопасности, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украинского государства, весомые трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и по случаю 25-й годовщины принятия Конституции Украины орденом «За заслуги» II степени наградили Мызу Сергея Васильевича — начальника коммунального предприятия «Городское управление жилищно-коммунального хозяйства» Черноморского городского совета Одесской области, а орденом «За заслуги» III степени — Кофмана Бориса Яковлевича — члена Одесской региональной ассоциации евреев — бывших узников гетто и нацистских концлагерей.

Орденом княгини Ольги II степени награждена Оганезова-Григоренко Ольга Вадимовна — профессор кафедры Одесской национальной музыкальной академии имени А.В.Неждановой, а таким же орденом, но III степени, удостоена Денисенко Оксана Вадимовна — генеральный директор коммунального некоммерческого предприятия «Центр общественного здоровья Одесского областного совета».

Званий «Заслуженный артист Украины» получили Щербатая Татьяна Ивановна — актриса, мастер сцены коммунального учреждения «Одесский областной театр кукол»; «Заслуженный деятель науки и техники Украины» — Никогосян Левон Рубенович — заведующий кафедрой Одесского национального медицинского университета; «Заслуженный деятель искусств Украины» — Клещуков Владимир Петрович — преподаватель коммунального внешкольного учебного заведения «Детская школа искусств №4 города Одессы».

Также высоких званий «Заслуженный врач Украины» удостоен Михайлюк Фёдор Владимирович — главный врач обособленного подразделения «Одесская станция экстренной (скорой) медицинской помощи», «Заслуженный работник культуры» — Ющенко Юрий Владимирович — руководитель литературно-драматической части коммунального учреждения «Одесский областной театр кукол», «Заслуженный работник сельского хозяйства Украины» — Фараджев Александр Фатулович — директор крестьянско-фермерского хозяйства «Баштанар» Одесской области; «Заслуженный работник физической культуры и спорта Украины» — Силютин Виктор Павлович — тренер-преподаватель коммунального внешкольного учебного заведения «Комплексная детско-юношеская спортивная школа №1″, г.Одесса.

Как сообщала Одесса News, Президентским указом группа одесситов была удостоена государственных наград по случаю Дня соборности Украины.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod  — будьте в курсе важнейших событий.

Просмотров: 223

Смотрите также...

scroll to top