Президент Зеленский присвоил 4-м одесским медикам звание «Заслуженный врач Украины»

За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и по случаю Дня медицинского работника четыре медика Одессы удостоены звания «Заслуженный врач Украины».

Текст соответствующего Указа опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

Такого почётного звания, в частности, удостоены:

Лигалов Владимир Георгиевич — заведующий отделением коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная клиническая больница»

Петкова Лариса Николаевна — врач коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница № 11» Одесского городского совета

Саламаха Валерий Васильевич — врач коммунального учреждения «Городская клиническая больница № 11» Одесского городского совета

Фесенко Владимир Владимирович — заведующий отделения коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная клиническая больница» Одесского областного совета.

Как сообщала Одесса News , накануне празднования Дня медицинского работника, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с сотрудниками городских медучреждений и вручил им почётные награды города.

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