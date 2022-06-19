MenuМеню

  1. Домой
  2. Новости
  3. Главные новости
  4. Президент Зеленский присвоил 4-м одесским медикам звание «Заслуженный врач Украины»

Президент Зеленский присвоил 4-м одесским медикам звание «Заслуженный врач Украины»

-Президента-У.jpg

За значительный личный вклад в развитие отечественной системы здравоохранения, предоставление квалифицированной медицинской помощи и спасение жизни людей в условиях военного положения, добросовестное исполнение профессионального долга и по случаю Дня медицинского работника четыре медика Одессы удостоены звания «Заслуженный врач Украины».

Текст соответствующего Указа опубликован на официальном сайте Офиса Президента.

Такого почётного звания, в частности, удостоены:

  • Лигалов Владимир Георгиевич — заведующий отделением коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная клиническая больница»
  • Петкова Лариса Николаевна — врач коммунального некоммерческого предприятия «Городская клиническая больница № 11» Одесского городского совета
  • Саламаха Валерий Васильевич — врач коммунального учреждения «Городская клиническая больница № 11» Одесского городского совета
  • Фесенко Владимир Владимирович — заведующий отделения коммунального некоммерческого предприятия «Одесская областная клиническая больница» Одесского областного совета.

Как сообщала Одесса News , накануне празднования Дня медицинского работника, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с сотрудниками городских медучреждений и вручил им почётные награды города.

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod

Просмотров: 196

Смотрите также...

scroll to top