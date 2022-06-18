Кому в Одессе отключат газ 21 и 23 июня

Управление эксплуатации газового хозяйства г. Одессы предупреждает об отключении газоснабжения некоторым потребителям Одессы.

В частности, 21 июня в связи с проведением работ на распределительном газопроводе низкого давления по адресу: ул. Тепличная с 09:00 до 17:30 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам: ул. Тепличная, 1, 2, 3, 4, 3 кв. 1; 3 кв. 3; 3 кв. 4а; 4 кв. 1; 3/1; 3а; 3б; 4, кв. 3; 5, кв. 1, кв. 2; 6а, 6; 7, кв. 1,кв. 2, кв. 3, кв. 4; 8, кв. 9; 8, кв. 12; 8, кв. 3, кв. 2; 8, кв. 1; 9, кв. 12; 11; 12.

В связи с проведением работ на распределительном газопроводе среднего давления по адресу: Фонтанская дорога/ Кордонный переулок 23 июня с 9:00 до 19:00 будут отключены от газоснабжения потребители по следующим адресам:

Фонтанская дорога, 58/1, 60/2, 71, 71а/3, 71 б, 71в, 73/75, 91, 91а , 93/1;



ул. Бернардацци, 21/2;



ул. Толбухина 1а, 12, 13, 20/1, 71а, 73, 75, 81а, 83а, 83б, 83в, 85а, 83, 87б, 125а, 129б, 135;



ул. Цветочная, 1, 9/84, 4/91, 6/90, 5/87, 3/88, 15/80, 2, 30;



ул. Дмитрия Донского, 2а/5, 2а/7, 2а/9, 2а/10, 2а/11, 2а/15, 59;



пер. Прорезной, 11, 19, 21, 23, 25;



ул. Левкойная, 15,26;



ул. Ванцетти, 12;



ул. Баштанная, 5/5, 8/10 (участок 32, 28, 1, 26, 25, 2, 3, 4, 16, 14, 12, 10/1, 10, 6, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 19/1, 20, 21, 22, 24), 6, 40б, 40;



ул. Окружная, 38/5, 29а, 11б, 13в/2;



пер. Безымянный, 10/1.

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