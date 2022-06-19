Зеленский приехал в Одесскую область и побывал в подразделениях системы МВД

В ходе рабочей поездки в Одесскую область18 июня Президент Украины Владимир Зеленский осмотрел опорный пункт, образцы вооружения и стрельбище подразделений системы МВД.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Отмечается, что Президент вручил государственные награды работникам подразделений системы Министерства внутренних дел.

«Хочу поблагодарить вас от народа Украины, от нашего государства за ту большую работу, которую вы делаете, за вашу героическую безупречную службу. Важно, что вы живы. Пока вы живы, есть мощная украинская стена, которая защищает нашу страну. Желаю вашим семьям здоровья», – сказал Владимир Зеленский.

Собравшиеся почтили память погибших бойцов минутой молчания.

В поездке Зеленского сопровождали Глава офиса Президента Андрей Ермак, Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, другие официальные лица.

Одесса News представляла аналитический вывод Оперативного командования «Юг» ВСУ о военной ситуации на юге Украины по итогам суток 17-18 июня.

Фото: ОПУ

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod