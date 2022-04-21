Израиль готов принять для переговоров Зеленского и Путина

Израиль подтверждает готовность принять в Иерусалиме возможную встречу президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина, а также готов сделать город местом встреч украинской и российской делегаций.

Об этом заявил в интервью ТАСС посол Израиля в Москве Александр Бен Цви, пишет Укринформ.

«Конечно. Но опять же они (Зеленский и Путин — ред.) должны принять соответствующее решение. С удовольствием примем встречу в Иерусалиме», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности принять подобный саммит.

Также посол Израиля отметил, что делегации Украины и РФ могли бы проводить встречи в Иерусалиме. «То, что было сделано в Турции, может делаться и у нас», — сказал Бен Цви.

Он заявил, что главы Израиля и РФ продолжают регулярные контакты, но когда, к примеру, будет следующий контакт, не смог сказать.

По словам дипломата, «военные действия — это всегда худший вариант». «Всегда больно наблюдать за тем, как люди страдают. Это всегда больно. Если всё можно решить другим путём, путём переговоров, то надо решать другим путём», — резюмировал он.

Как сообщала Одесса News, последние очные переговоры между украинской и российской делегациями проходили в Стамбуле. В ходе их украинская делегация выступила с рядом предложений по прекращению войны, среди которых подписание международного договора о гарантиях безопасности для Украины.

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