В Одессе Марченко доложил Зеленскому о ситуации, а Труханов — о разрушенных домах

В рамках рабочей поездки в Одесскую область18 июня Президент Украины Владимир Зеленский провёл совещание по текущей ситуации в регионе.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Начальник Одесской областной военной администрации Максим Марченко проинформировал Президента и участников совещания о мероприятиях по обороне региона.

Участники совещания заслушали информацию командующего Военно-Морскими силами ВСУ Алексея Неижпапы относительно ситуации в сфере безопасности в акватории Чёрного моря и обеспечения подразделений ВМС.

Также обсудили пути организации коридора для вывоза агропромышленной продукции из портов Одесской области. По словам Максима Марченко, из-за российской агрессии в портах области заблокировано 39 гражданских судов под флагами 14 стран мира.

Кроме того, обсуждались вопросы работы промышленных предприятий региона во время российской агрессии, проблемы уборки урожая в области и мероприятия по обеспечению сельскохозяйственной техникой.

Также речь шла о социальном обеспечении внутренне перемещённых лиц, которые проживают в Одесской области.

На совещании заслушали информацию о последствиях ракетных ударов российских оккупантов по Одесской области. Жертвами обстрелов стали 55 жителей региона, разрушен ряд объектов инфраструктуры.

Глава государства также осмотрел жилой дом, который был повреждён 23 апреля в результате вражеских ракетных обстрелов. Тогда жертвами стали восемь человек, среди которых трёхмесячный младенец. Владимир Зеленский ознакомился с ходом восстановительных работ.

«Это ужасное, страшное преступление, агрессор убивает и калечит наших людей. Мы должны восстановить этот дом, чтобы жильцы вернулись в своё жилье», – сказал Президент.

Как сообщала Одесса News, 18 июня Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Одесскую область побывал в подразделениях системы МВД.

Фото: ОПУ

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