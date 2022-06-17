Мэр Одессы встретился с медиками накануне их профессионального праздника

17 июня, накануне празднования Дня медицинского работника, который отмечается ежегодно в третье воскресенье июня, мэр Одессы Геннадий Труханов встретился с сотрудниками городских медучреждений.

Об этом сообщается на официальном сайте «Одесса» горсовета.

Отмечается, что городской голова поблагодарил медиков за плодотворный труд, поздравил с профессиональным праздником и вручил почётные награды.

«Спасибо за ваш ежедневный труд и заботу о пациентах. Вы показали себя настоящими героями во время пандемии, и сегодня, когда в стране идёт война, медработники продолжают проявлять героизм. Мы с вами наметили большие планы по развитию городской медицины, которые обязательно реализуем после победы Украины. Мы будем продолжать создавать комфортные условия для вашей работы и каждого одессита, который обращается за медицинской помощью. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и мира. С праздником, дорогие медработники», – поздравил присутствующих Геннадий Труханов.

По случаю празднования Дня медицинского работника, за весомый вклад в развитие здравоохранения Одессы, многолетний добросовестный труд и преданность профессии ряд медицинских работников Одессы награждены Почётными знаками Одесского городского головы «Трудовая слава», «Благодарность», Почётной грамотой Исполнительного комитета Одесского городского совета.

Ко Дню медицинского работника в Департаменте здравоохранения Одесского горсовета подвели итоги традиционного ежегодного конкурса «Лучший работник здравоохранения города Одессы» за 2021 год. Этого почётного звания удостаиваются медики, достигшие наилучших показателей в работе, и получают право на 50-процентную муниципальную надбавку к зарплате на протяжении всего дальнейшего времени работы в медучреждениях Одессы.

Победитель в номинации «За верность профессии» — Галич Светлана Родионовна, врач-акушер-гинеколог КНП «Родильный дом №1».

Победитель в номинации «Лучший специалист педиатрической службы» – Фролова Валентина Михайловна, врач-педиатр КНП «Детская городская поликлиника №4».

Победитель в номинации «Лучший специалист по интенсивной терапии и анестезиологии» – Малик Ирина Владимировна, заведующая блоком интенсивной терапи ожогового профиля отделения анестезиологии и интенсивной терапии КНП «Городская клиническая больница №10».

Победитель в номинации «Лучший специалист хирургической службы» – Григорьев Евгений Алексеевич, директор КНП «Городская клиническая больница №1».

Победитель в номинации «Лучший специалист терапевтической службы» – Находнова Марина Николаевна, врач-кардиолог консультативно-диагностического центра КНП «Городская клиническая больница №11».

Победитель в номинации «Лучший специалист инфекционной службы» – Мацюк Валентина Евгеньевна, врач-инфекционист КНП «Городская клиническая инфекционная больница».

Победитель в номинации «Лучший специалист акушерско-гинекологической службы» – Полюлях Оксана Анатольевна, заведующая акушерским отделением №1 КНП «Родильный дом №5».

Победитель в номинации «Лучший семейный врач» – Гасюк Юлия Вячеславовна, заведующая амбулаторией №6 КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №2».

Победитель в номинации «Лучший средний медицинский работник» – Котлярова Людмила Александровна, медицинская сестра хирургического кабинета КНП «Городская больница №8».

Победитель в номинации «Лучший младший медицинский работник» – Ткаченко Дария Власовна, младшая медицинская сестра КНП «Городская больница №5».

Победители в номинации «Лучший руководитель учреждения» Артёмова Елена Николаевна, директор КНП «Детская городская клиническая больнциа №3»; Черненко Татьяна Леонидовна, директор КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи №4».

Как сообщала Одесса News, в мае 2022 года одна из одесских городских больниц получила гуманитарную помощь от немецких партнёров: реанимобиль скорой помощи, УЗИ-аппарат и другое медицинское оборудование.

Фото и видео: «Одесса»

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