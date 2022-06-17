Кабмин Украины прекратил действие соглашения с РФ о безвизовом режиме

Кабинет Министров прекратил действие соглашения с Российской Федерацией о безвизовом режиме.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Теlegram.

«Окончательно разрываем связи с россией. Для противодействия беспрецедентным угрозам национальной безопасности, суверенитету и территориальной целостности нашего государства правительство во исполнение поручения Президента Украины только что приняло решение о прекращении действия соглашения с рф о безвизовом режиме», — написал Шмыгаль.

Он добавил, что россияне не смогут попасть в Украину без получения визы.

Решение вступает в силу с 1 июля этого года.

Как сообщала Одесса News, руководители таможенных администраций Украины и Республики Молдова договорились об оптимизации пересечения общей границы.

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