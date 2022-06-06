Украина и Молдова договорились об оптимизации пересечения госграницы

Руководители таможенных администраций Украины и Республики Молдова договорились об оптимизации пересечения общей границы.

Об этом сообщает Гостаможслужба.

Отмечается, что в Одессе встретились и. о. председателя Государственной таможенной службы Украины Вячеслав Демченко и директор Таможенной службы Республики Молдова Игорь Талмазан с целью обсуждения актуальных вопросов двустороннего взаимодействия в отношении упрощения пропуска и обеспечения безопасности на украинско-молдовской границе.

В частности, во время встречи обсуждался вопрос уменьшения накопления грузовых транспортных средств с обеих сторон границы в пункте пропуска «Рени-Джурджулешть» и возможной перенаправки части транспортного потока через другие менее загруженные пункты пропуска — «Долинское-Чишмикиой», «Виноградовка-Вулканешты», «Табаки-Мирное», «Малоярославец-1-Чадыр-Лунга» и «Серпневое-1-Басарабяска». Стороны договорились отработать в приоритетном порядке соответствующие предложения в отношении оптимизации пересечения границы.

Также обсуждались вопросы синхронизации совместных действий по упрощению пропуска и эффективному использованию существующей инфраструктуры пунктов пропуска «Паланка-Маяки-Удобное», «Старокозачье-Тудорово», «Могилёв-Подольский-Отач», «Сокиряны-Окница», «Росошаны-Бричень».

Отдельно поднимались вопросы возврата контейнеров и транспортных средств с молдавскими товарами, находящимися в Одесском и Черноморском портах, а также перегрузки молдавских товаров, перемещавшихся в российских и белорусских вагонах по территории Украины.

По результатам встречи стороны договорились: оптимизировать нагрузку на существующую таможенную инфраструктуру путём перенаправления части транспортных средств на менее загруженные пункты пропуска, рассмотреть вопрос расширения перечня пунктов пропуска, где будет функционировать фитосанитарный и ветеринарный контроль с обеих сторон границы. Также было договорено рассмотреть возможность продолжения практики упрощения въезда на территорию Республики Молдова грузовых транспортных средств без специальных разрешений и наладить взаимодействие между ассоциациями брокеров Украины и Республики Молдова с целью ускорения процедуры таможенного оформления.

Как сообщала Одесса News, с 23 мая Южное региональное управление Государственной пограничной службы Украины ввело дополнительные режимные ограничения в контролируемых пограничных районах из-за вооружённой агрессии Российской Федерации и с целью обеспечения мер укрепления национальной безопасности и обороны Украины.

Фото: Гостаможслужба

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod