Впервые в украинской юрпрактике: Килийский суд конфисковал катер-нарушитель госграницы

Впервые в истории независимой Украины суд постановил конфисковать плавсредство, которое нарушило государственную границу.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Скоростное маломерное плавсредство, на котором жители Подунавья незаконно пересекли государственную границу Украины, решением Килийского районного суда Одесской области признан непосредственным средством и орудием совершения правонарушения и конфискован в доход государства.

Отмечается, что в октябре 2020 года кораблём Морской охраны во время несения службы по охране государственной границы и защиты суверенных прав Украины в её исключительной (морской) экономической зоне, в 15 морских милях от о. Змеиный, был обнаружен скоростной моторный катер украинской регистрации.

«За пределами территориального моря рыбаки осуществляли вылов рыбы, не получив соответствующее разрешение. Поняв, что их застали с поличным, искатели приключений вовсю двинулись по направлению дельты реки Дунай. Сигналы об остановке судна ими упорно игнорировались», — говорится в сообщении.

Когда на перехват с Дуная вышел катер морской охраны, плавсредство было обнаружено, а вот экипаж исчез. Несколько суток владелец лодки, он же капитан-правонарушитель, скрывался, но всё же был найден и привлечён к ответственности за нарушение государственной границы.

Судебное разбирательство длилось почти три месяца: опрос свидетелей, показания правонарушителя, изучение доказательств, но в итоге Килийским районным судом вынесено постановление, которым гражданин Украины признан виновным в совершении правонарушения по ст. 204-1 КУоАП. На него наложен штраф в размере 5 100 грн., а скоростной катер конфискован.

По информации с официального сайта Килийского районного суда, владелец плавсредства неоднократно привлекался к ответственности за правонарушения, предусмотренные КоАП, в том числе за незаконное пересечение государственной границы Украины. Но такое радикальное решение суда стало для него крайне неожиданным.



Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года за одни сутки пограничники Измаильского отряда задержали пятерых иностранцев — нарушителей госграницы Украины.

Фото и видео: Госпогранслужба

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