В Черноморске пограничники в полуприцепе обнаружили двух нелегалов из Турции

Вечером 9 февраля в Черноморском порту пограничники обнаружили двух нелегальных мигрантов.

Как сообщает Госпогранслужба, по прибытии в порт теплохода из Турции пограничники Одесского отряда сразу же обратили внимание на полуприцеп, который согласно полученной оперативной информации мог использоваться для перемещения нелегальных мигрантов.

Отмечается, что за транспортным средством было установлено непрерывное скрытое наблюдение.

«Иностранцы действовали по заранее отработанной схеме. Они знали, что все транспортные средства проходят тщательный контроль, в том числе сканирование и всё же решили проверить свою удачу и попасть на территорию Украины», — говорится в сообщении.

Не дожидаясь углублённой проверки, мужчины надрезали тент прицепа и, выпрыгнув наружу, пытались бежать из пункта пропуска. Однако, пограничники отреагировали оперативно и пресекли попытку побега.

В полуприцепе правоохранители нашли тёплое одеяло и другие вещи, которые указывали на пребывание там людей. Иностранцы не имели с собой никаких документов, подтверждающих личность. По словам задержанных, они являются гражданами Сирии и намеревались попасть в Германию.

Они рассказали, что экстремальное путешествие каждому из них обошлась в 7 тыс. долларов США.

Сейчас нелегальные мигранты возвращены обратном рейсом в Турцию.

Как сообщала Одесса News, 20 января пограничники Одесского отряда задержали в Черноморском морском порту группу нелегалов из Сирии.

Фото: Госпогранслужба

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