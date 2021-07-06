Одесские пограничники прощаются с легендарным офицером Курниковым

Прощание с трагически погибшим генералом, ветераном Госпогранслужбы Валерием Курниковым состоится 6 июля в 11:00 на территории управления Одесского пограничного отряда. Похоронят генерала в Херсонской области.

Об этом сообщает Диалог.ua.

5 июля стало известно о трагической гибели генерала Валерия Курникова, который в 2014 году во время аннексии Крыма сплотил вокруг себя верных присяге пограничников. Это произошло, несмотря на то, что начальник Азово-Черноморского регионального управления по тылу оказался предателем. А Курников на то время был его заместителем и должен был подчиняться приказам.

Генерал стал одним из первых, кто публично назвал так называемую «русскую весну» на полуострове российской оккупацией.

Отмечается, что военный утонул на пляже на 13-й станции Фонтана в Одессе.

По словам очевидцев, генерал отдыхал на море с семьёй, поплыл на волнорез и ушёл под воду. Спасатели вытащили его тело на берег. Медики не смогли помочь пострадавшему – им осталось только констатировать смерть.

В декабре Валерию Курникову должно было исполниться 56 лет.

Как сообщала Одесса News, в Одесской области похоронили заместителя начальника отдела пограничной службы «Маяки» из персонала Белгород-Днестровского пограничного отряда майора Константина Коняева, который трагически погиб 5 мая.

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