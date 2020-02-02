Главный пограничник Украины инспектирует Морскую охрану в Одесской области

В рамках рабочей поездки в южный регион Председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко проверил организацию охраны морской границы и деятельность подразделений Морской охраны.

Как сообщает Госпогранслужба, руководитель Регионального управления Морской охраны Олег Костур доложил своему начальнику о результатах оперативно-служебной деятельности, перспективный план работ и реальный ход развёртывания самого управления и новосозданных подразделений.

В частности, Костур сказал, что все показатели результативности применения корабельно-катерного состава Морская охрана увеличила по сравнению с 2018 годом. Количество выходов в море выросла почти в полтора раза, при этом, соответственно, обеспечено прохождение более 60 тысяч морских миль границы, территориального моря, экономзоны, по сравнению с почти 40 тысячами; проконтролированы порядок пребывания и плавание почти 12,5 тысяч судов и плавсредств, более 1000 из которых осмотрено; внедряются новые технологии по привлечению спутниковых систем освещения надводной обстановки.

Сергей Дейнеко обратил внимание на необходимость наращивания уровня подготовки не только младшего персонала, но и офицеров, в том числе и на базе Учебного центра. Речь шла и о плавучем учебно-тренировочном комплексе водолазной подготовки, комплексе для подготовки отделов специальных действий (крытый стрелковый тир, полигон для отработки действий досмотровых групп в помещениях судов, водная полоса препятствий, береговая полоса препятствий), навигационном тренажёре, учебном полигоне борьбы за живучесть.

Дейнеко и Костур обсудили строительство Центра логистического и технического обеспечения в Одессе, комплекса зданий для размещения реформированных отделов специальных действий и дивизионов катеров Морской охраны.

Речь шла и о перспективах обновления корабельно-катерного состава. Недавно пограничники получили два скоростных малых катера «Бриг» нового поколения для спецподразделений, 27 единиц корабельно-катерного состава прошли ремонт. В этом будут отремонтированы более 50 кораблей, катеров и судов обеспечения.

Также Председатель Госпогранслужбы проинспектировал подразделения Одесского погранотряда: пункт технического наблюдения «Григорьевка», отдел погранслужбы «Южный» в Морском торговом порту «Южный», пункт пропуска для международного морского грузового сообщения «МТП «Южный» и пункт контроля «Визирка».

Фото: Госпогранслужба